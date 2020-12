Planul secret al lui Dan Negru pentru Revelion. Cine este marea vedetă care va avea rol principal la Antena 1

Mai este puțin până la Noaptea de Revelion, iar posturile TV se pregătesc intens. De aproape 20 de ani Antena 1 sărbătorește trecerea dintre ani cu show-uri spectaculoase, sub bagheta celebrului Dan Negru. Vedeta TV este gazda acestor show-uri și de fiecare dată a adus surprize, sub diferite forme. În ultimii ani show-ul Antenei 1 a avut parte de momentele ”cu mască și fără mască”, în spatele cărora s-au ascuns vedete importante din România. Se pare că și anul acesta vom avea parte de vedete surpriză.

Dan Negru, supranumit ”Regele audiențelor”, tocmai datorită acestor producții spectaculoase din Noaptea de Revelion, a pregătit și pentru acest an lucruri spectaculoase. În același timp, vedete surpriză au fost de acord să participe la concursul ”cu mască și fără mască”.

Numele vedetelor care au fost de acord să participe au fost ținute la secret, dar nu pentru mult timp. Colegii de la cancan.ro au aflat recent numele uneia dintre vedetele participante, și nu oricum, ci în rolul unei vrăjitoare.

Conform publicației numele celei care va îmbrăca masca vrăjitoarei nu este alta, decât Elena Udrea. Este surprinzătoare participarea acesteia într-un astfel de show, dar până la urmă este o provocare și vom vedea dacă va reuși să convingă.

Aceeași publicație mai spune că au fost negocieri intense pentru ca Elena Udrea să accepte acest rol. Dar se pare că i-a surâs ideea, așa că ar fi acceptat, spectatorii putând să o vadă în show-ul dintre ani.

De mai bine de 20 de ani, vedeta tv este gazda acestor emisiuni de divertisment din Noaptea de Revelion. În fiecare an audiențele postului Antena 1, mai ales în acest moment, au fost cele mai mari, nu degeaba i se spune ”Regele audiențelor”, lui Dan Negru.

Ajuns la al 21-lea an de prezență pe micul ecran într-un astfel de eveniment de divertisment, Dan Negru declara recent despre producția de anul acesta:

”E al 21-lea an în care prezint Revelionul, dar nu a fost nicio strategie ca să fac asta. Ca să fiu fair play, am prezentat și Revelion la TVR, înainte de a ajunge la Antena1. Dar continuitatea Revelionului cu Negru n-a fost o strategie. Televizunea din România, ca breaslă, nu are strategii, funcționează pe principiul “bara din față”.

Așa și eu cu Revelioanele. Culmea, online a consolidat Revelionul meu cu celebrele virale “face Revelionu cu Negru”. Fără on-line, care a construit imaginea Revelionului cu Negru, nu ajungeam la performanța asta în televizune, pentru că televizunea ca breaslă nu are strategii. E de azi pe mâine. Online mi-a construit imaginea asta de „rege al Revelioanelor”.