Cum a orbit Andrea Bocelli. Povestea pe care puțini o știu despre tenorul orb cu voce de înger

Nu sunt mulți cei care știu cum a orbit Andrea Bocelli. Publicul știe doar că este acel tenor cu voce de înger care îți produce un fior atunci când auzi Time to Say Goodbye. Tenorul are, însă, o poveste de viață impresionantă pe care e bine să o știe cât mai mulți fani ai artistului.

Andrea Bocelli a concertat și în România, în 2013, la București, pentru că și în România are fani numeroși, iar aceasta e cea mai mare satisfacție pentru un artist de calibrul său.

Andrea Bocelli este unul dintre cei mai mari tenori din întreaga lume și, cu siguranță, cel mai cunoscut și cerut în concerte în mai multe țări.

Nu doar că are o voce angelică care te înmărmurește, mai ales dacă-l asculți într-o sală cu acustică formidabilă, dar el a impresionat publicul din întreaga lume și povestea sa de viață. El este un exemplu de urmat pentru toți cei care s-au născut sau au căpătat pe parcurs dizabilități ireparabile, pentru că nu s-a lăsat înfrânt de dificultatea lipsei vederii și și-a urmat visul. Și nu doar atât.

Puțini știu că Bocelli a studiat și Dreptul și a ajuns un avocat reputat în Pisa, orașul său natal.

Cum a orbit Andrea Bocelli

Tenorul italian s-a născut pe 22 septembrie 1958 cu glaucom congenital, o boală rară care afectează nervul optic. Celulele nervului mor, iar vederea se poate pierde parţial sau total. Medicii i-au spus mamei sale că urma să nască un copil cu dizabilități și chiar i s-a propus avortul. Tânăra mamă de la acea vreme a înfruntat, însă, riscurile și a ales să-l nască pe cel care avea să devină o legendă a muzicii de operă.

A crescut la ferma părinţilor săi, printre podgorii și plantaţii de măslini, iar în primii săi ani de viață, s-a descurcat cu vederea extrem de slabă.

Boala sa a avansat rapid de la vârsta de 12 ani, când Bocelli a suferit o lovitură la cap, în timpul unui meci de fotbal. Acea lovitură i-a produs hemoragie la nivelul creierului și i-a afectat aproape în totalitate vederea. Azi, se spune că nu este complet orb, dar acuitatea vizuală este extrem de redusă, așa că e ca și cum ar fi orb.

Asta nu l-a împiedicat să învețe de mic să cânte la pian, la flaut, la saxofon și să ia lecții de canto. Muzica a fost o prioritate pentru el și n-a lăsat niciun obstacol să-i stea în cale.

Talentul său vocal excepțional a fost descoperit de Pavarotti, care i-a îndrumat calea spre o carieră de succes în operă, iar de aici, Bocelli s-a îndreptat și către pop-operă.