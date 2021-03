Cum a murit Cornelia Catanga, de fapt. Cu ce s-a tratat acasă artista care luase covid-19

Cornelia Catanga a murit la vârsta de 63 de ani, iar anunțul decesului a fost făcut în această dimineață de jurnalista Mara Bănică. Artista s-a stins la spitalul Universitar din Capitală.

Mara Bănică a anunțat că Aurel Pădureanu, soţul Corneliei Catanga, a sunat-o imediat după deces.

Jurnalista a mai spus că soţul Corneliei Catanga nu credea în noul coronavirus.

În vara anului 2019, Cornelia Catanga a mai fost internată la Spitalul de Urgenţă Floreasca, după ce a suferit un infarct. Soţul acesteia a povestit atunci că a slăbit în jur de 27 de kilograme în numai câteva luni, supărată că fiul său se mutase în America. Aurel Pădureanu a mai spus că soţia sa usese diagnosticată şi cu retinopatie pigmentară evolutivă.

În urmă cu trei ani, Cornelia Catanga a povestit că s-a luptat cu depresia și a ajuns la psiholog, dar și la psihiatru.

„O depresie mai profundă. Acum doi ani am stat trei luni în casă, nici la cântări nu am mers, absolut nicăieri. Problema mea era redată și s-a acutizat din cauza ochilor. Singurul lucru care mă liniștea era Alexandru. Sărbătorile de iarnă pentru mine sunt foarte triste pentru că am pierdut-o pe mama pe 24 noimebrie în 91. Am fost la psiholog, la psihiatru. Pădureanu nu a știut absolut nimic pentru că el are probleme cu tensiunea. Un medic psihiatru mi-a recomandat niște pastile de m-am făcut cât Casa Poporului. Așteptam să adoarmă ei ca să mă duc la frigider. Acum m-am dus pentru stomac la spital. I-am spus lui Alexandru că nu mă simt bine. A fost greu pentru familie. Dacă ei nu erau, poate eram la zece metri sub pământ„, a spunea Cornelia Catanga în direct la „Răi da buni” în 2018.