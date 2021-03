Cornelia Catanga a murit. Cum ajunsese să trăiască în ultimele luni, din cauza pandemiei

Cornelia Catanga s-a stins din viață în urma unor complicații COVID-19. Cum a ajuns să trăiască celebra cântăreață în ultimele luni? Perioada pandemiei a fost aspră cu mulți dintre artiștii renumiți de la noi.

Regretata solistă a muzicii lăutărești a trăit o parte din viață ca o regină, în vila ei din Chitila, cu bucuria de a avea aproape zilnic spectacole. Aceasta ajunsese în ultima perioadă la fundul sacului după ce banca i-a luat casa, s-a mutat în chirie în Bragadiru, iar la vreme de pandemie s-a dus fiecare concert. Alex, fiul ei, a fost un real sprijin în pandemie, mai cu seamă că pe lângă toate problemele financiare veneau și discuțiile uriașe legate de căsnicia care se ducea de râpă.

„Ne-au nenorocit ăștia, nu se mai fac evenimente, nu am nici o posibilitate. La chirie, cu tot cu utilități, trebuie să plătesc lunar cam 800 de euro. Nu mai am bani nici de pâine, fiul meu îmi dă. O să ajungem la foame mare! Dacă aveam ceva strâns deschidem o afacere cu mâncare, doar asta mai merge acum, ceva online, să ne aducă un angajat ciorba la ușă. Ultimul spectacol l-am avut pe 25 octombrie, pe Casa Poporului. Dacă nu ar fost fiul meu, Alexandru, un talentat pianist, era jale. El are succes cu trupa lui. Voiam să îi fac nuntă, este logodit, fata a venit din New York, dar de unde bani? Însă, nu mă las, cum trece nebunia asta îi fac o nuntă cu peste 200 de invitați, că doar una e Catanga!”

Cornelia Catanga (Sursa: impact.ro)