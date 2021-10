Ce s-a întâmplat când Emma Răducanu a încercat să vorbească în română la Cluj. ”Opa!” VIDEO

Ce s-a întâmplat când Emma Răducanu a încercat să vorbească în română la Cluj. Tânăra jucătoare engleză cu origini românești a câștigat partida din primul tur al turneului Transylvania Open. Ea a învins-o, după un meci disputat, pe slovena Polona Hercog, scor 4-5, 7-5, 6-1. La finalul întâlnirii, Emma a ținut morțiș să vorbească în limba română, spre deliciul redusei audiențe din Sala Polivalentă. Turneul are loc fără spectatori, din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

Emma Răducanu a devenit principalul punct de atracție la Cluj, al turneului Transylvania Open. Britanica de 18 ani, cu origini românești, a reușit să se califice în turul 2 al competiției. Ea a depășit-o, la capătul unui meci dificil, pe slovaca Polona Hercog, în trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-1. Cu acest prilej, câștigătoarea de la US Open a reușit și prima ei victorie într-un turneu WTA regular, dar, concomitent, și prima victorie pe pământ românesc.

La finalul partidei, Emma Răducanu, plină de zâmbet, dar emoționată, a ținut morțiș să spună câteva cuvinte în limba română. Ea a răspuns apoi și câtorva întrebări adresate de Alexandra Dulgheru, amfitrioana din teren a turneului. Pentru „parfumul” exprimării, adevarul.ro a prezentat discursul Emmei respectând fidel exprimarea acesteia, într-o delicios de incorectă română cu puternic accent britanic. Dar publicul a fost cucerit de dorința și eforturile adolescentei de 18 ani de a vorbi în limba maternă a tatălui său.

Vreau să încercăm un pic în română („Opa!”, a exclamat surpinsă Alexandra Dulgheru, gazda din teren a competiției și cea care realizează flash-interviurile de după meciuri) şi, dacă nu mai pot, schimb în engleză. Astăzi, a fost un „match“ foarte dificilă (n.r. – un meci foarte dificil). Ea a fost foarte tare… Dar eu cred că n-am jucat aşa de bine, dar am câştigat. Şi am aşa mare bucure acum. Vreau să zic mulţumesc foarte mult. Este un turneu foarte bine organizat şi eu îmi plac România foarte mult (n.r. – îmi place foarte mult în România). Cred că sunt acasă aici”, a declarat îmbujorată de efort și de emoție Emma Răducanu, conform adevarul.ro.

Chestionată în legătură cu mîncărurile românești preferate, Emma a continua să se străduiască a răspunde tot în limba română.

Trebuie să fie ciorba de perişoare . N-am mâncat de perişoare acum, am mâncat de legume. Şi mai aştept un pic şi apoi o să mănânc sarmale. Şi mămăliga e foarte bună. Şi papanaşi!”, a precizat câștigătoarea de US Open, potrivit sursei citate, pigmentând propozițiile cu zâmbete și chicoteli adolescentine.

Întrebată despre însemnătatea de a juca în țara de origine a tatălui ei, Emma Răducanu s-a străduit să continue tot în română. Ea a încheiat recunoscând că se simte un pic rușinată că nu vorbește încă prea bine limba română, dar că speră să și-o îmbunătățească, dacă va sta mai mult în România.

Am înţeles tot ce mi-ai zis, dar nu-mi găsesc cuvintele (n.r. – în română). Înseamnă enorm să joc în ţara tatălui meu. Am memorie (n.r. – amintiri) foarte frumoasă din ţară şi mă bucur foarte mult că am ocazia să joc aici. Mulţumesc tot (n.r. tuturor) pentru suport astăzi şi (râde) săptămână (râde). Da.

„And @EmmaRaducanu will now talk about her victory…” 🇷🇴

Who can help admin out with a little Romanian translation? 😅#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/TQda9zHyMg

— wta (@WTA) October 26, 2021