Cum a intrat Loredana Groza pe Arena Naţională. Până şi Andreea Esca a luat telefonul şi a filmat. Foto

A fost o seară de gală în București. Generația de Aur a oferit un adevărat regal fotbalistic în meciul său de adio, jucat sâmbătă, 25 mai 2024, pe cel mai mare stadion din Capitală. Seara a început însă un recital fabulos, susținut de una dintre cele mai apreciate artiste ale țării. Loredana Groza a uimit publicul chiar de la intrarea pe Arena Națională. Momentul a făcut furori în rândul celor prezenți în tribune, chiar și Andreea Esca a filmat câteva scene.

Fanii fotbalului au fost răsfățați, sâmbătă seara, cu un spectacol de neuitat. Meciul de adio al Generației de Aur a fost jucat pe Arena Națională, împotriva selecționatei Legendele Lumii, meci pe care tricolorii l-au câștigat cu scorul 3-2. Golurile ce au adus victoria au fost marcate de Basarab Panduru, Gheorghe Hagi şi Costel Gâlcă.

Tribunele au fost pline, iar atmosfera a fost una fantastică, oamenii reușind să îi impresioneze și emoționeze chiar și pe „greii” care au intrat pe teren. Regalul fotbalistic a debutat cu un recital incendiar, susținut de nimeni alta decât Loredana Groza. Artista a atras toate privirile chiar de la intrarea pe Arena Națională, ea făcându-și apariția pe o motocicletă specială, cu trei roți, numită și „trike”.

Mulți dintre cei prezenți au filmat concertul și au publicat imaginile în mediul online, printre ei numărându-se și Andreea Esca.

Meciul de retragere al Generației de Aur a umplut Arena Națională din București, iar spectatorii au venit dornici și pregătiți să își exprime aprecierea pentru jucătorii care au scris istorie în sportul rege de la noi din țară.

”Noi am jucat fotbal pentru suporteri cât am putut, pentru că eram mult mai mari decât adversari la vârstă. Publicul a fost lângă noi, ne-a susţinut. Ce m-a frapat foarte mult e că au venit alături de copiii lor. Chiar dacă anii trec, clar înseamnă că am făcut ceva. Lumea nu mă uită. Felicitări lor şi în special copiilor care au venit să ne vadă. Nu ne cunoşteau. Una e internet, alta e realitatea.

Toţi am simţit că e mai greu să jucăm fotbal. Fotbalistul, în momentul de faţă, trebuie să fie pregătit la intensitatea jocului. Noi am simţit asta azi. De vină sunt mămica şi tăticul (n.r. pentru talentul său). Ei sunt de vină că am acest har. Tot timpul am exersat şi încercat să şutez. Adversarii au fost foarte buni, Maicon e ceva…. n-am văzut. Parcă încă juca la Inter, foarte bun. În prima repriză au avut o echipă net superioară”, a spus Gică Hagi, potrivit digisport.ro.