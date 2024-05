Loredana Groza, de nerecunoscut fără machiaj și extensii. Cum arată când renunță la rochiile decoltate

Loredana Groza este una dintre cele mai emblematice figuri din muzica și industria de divertisment din România. Cu o carieră ce se întinde pe mai mult de trei decenii, artista a reușit să se reinventeze continuu și să rămână relevantă într-o industrie în perpetuă schimbare. Deși s-a schimbat mult fizic, vedeta a negat tot timpul că are operații estetice, însă cea mai recentă imagine apărută în mediul online o contrazice.

Loredana Groza (54 de ani) este, din nou, în atenția internauților din cauza unei fotografii din social media. Fanii au rămas mască în momentul în care au văzut-o pe artistă nemachiată și fără extinsii, diferența, susțin ei, fiind colosală (vezi GALERIA FOTO).

De-a lungul timpului, Loredana Groza a fost acuzată de fani că a apelat la bisturiu ca să obțină aspectul fizic din prezent, însă cântăreața a negat de fiecare dată:

„Nu am nici o operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente, chestii non-invazive care te ajută să fii wow. Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare și n-am avut nevoie să completez. E o muncă grea să arăţi bine”.