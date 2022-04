Cum a înșelat-o Cristi Borcea pe prima soție cu o vedetă din România: „Știam că a intrat în anturajul lui”

Face ce face Cristi Borcea, și de fiecare dată revine în atenția presei cu subiecte fierbinți. Cel mai recent scandal vorbește de faptul că și-ar fi înșelat prima soție, cu o cântăreață. Surse apropiate de afacerist spun că de fapt aceasta a și fost motivul pentru care cei doi ar fi divorțat ulterior. Cei doi, în cele din urmă, divorțau după 20 de ani de căsnicie.

În anii în care finanțatorul de la Dinamo, Cristi Borcea, era însurat cu Maria, spun surse apropiate, și-ar fi înșelat nevasta. Prin iatacul lui Cristi Borcea au trecut destul de multe domnișoare. Dar una dintre ele, se pare că a fost cea care i-a căzut cu tronc. Prietenii apropiați povestec că tânăra cântăreață este și cauza divorțului de Maria.

Pesa de tabloid din 2007 îl punea alături de Cristi Borcea pe o tânără cântăreață, aproape necunoscută, Ramona Bujdoi. La acel moment, scria presa, inclusiv Ramona era căsătorită cu un anume Răzvan Bujdoi. Din cauza relației Ramonei cu Cristi Borcea, se pare că și Răzvan lua decizia de a divorța, spunând după proces că finanțatorul de la Dinamo i-ar fi destrămat căsnicia:

„Eu și Ramona suntem în divorț. Știam că ea a intrat în anturajul lui Borcea. Dar nu m-am gândit inițial că ar fi mai mult decât întâlniri amicale. Se întâlneau cu mai mulți prieteni de-ai noștri… Atunci am bănuit prima oară că motivul plecării ei de acasă e un alt bărbat.

Iar cu timpul am început să îmi dau seama și despre cine era vorba. Am citit prin presă că și Borcea e bântuit de gândul divorțului. Probabil că dorește un nou mariaj cu fosta mea soție. Am motive serioase să bănuiesc existența unei relații între ei”, spunea Răzvan Bujdoiu.