Cum a încercat Gabriela Firea să atragă voturi, cu o zi înainte de alegeri. Metoda Viorica Dăncilă vs. Klaus Iohannis

Iată cum a încercat Gabriela Firea să atragă voturi, cu o zi înainte de alegeri. Astfel, cu o zi înainte de alegerile locale 2020, aceasta și-a schimbat pozele de Facebook în care apare cu familia ei.

De altfel, la fel a procedat și Viorica Dăncilă în urmă cu an, însă ea a pus poze cu ea, în port național, cu broșa ”Votează inima”. Apoi, i-a dat share și Danei Budeanu. Florentin Pandele, soțul ei, a făcut și el același lucru, punând poze cu soția și familia, poate-poate adună niște voturi pentru soție.

Gabriela Firea a venit singură la vot, iar la ora 7.01 a și votat. Aceasta a declarat că îi place să se trezească de dimineață.

„Am votat dis-de-dimineaţă. Mă bucur că am ajuns şi de această dată să fiu primul votant din această secţie. Am votat cu gândul la toţi copiii din Bucureşti, la toţi tinerii, la toţi adulţii şi la bunicii noştri. Toţi sunt foarte importanţi. E adevărat, ne dorim cu toţii investiţii în infrastructură, de asemenea, combaterea poluării, investiţii foarte mari, pentru că s-a simţit nevoia şi în această perioadă de pandemie, în toate spitalele, în şcoli, dar cei mai importanţi sunt oamenii”, a susținut Gabriela Firea.

Contracandidatul ei, Nicușor Dan, a venit însoțit de familie la secția de votare. Și el a făcut declarații:

„Aștept de mult votul ăsta și vă spun că am votat cu sete. Am votat să scoatem din Primăria Capitalei o caractiță de interese, care a ținut în subdezvoltare orașul ăsta. De asta nu au fost în stare să rezolva apa caldă, nu mai vorbim de trafic și poluare. Am votat pentru un oraș care are un potențial extraordinar, care are oameni cinstiți, muncitori din zona privată. După aceste alegeri, sunt convins că acest potențial de muncă poate fi pus în slujba bucureștenilor de toate generațiile, în slujba celor care nu au avut parte de infrastructura școlară de care aveau nevoie, a celor care și-au văzut copiii plecând. Dincolo de problemele vieții curente, care au fost lăsate de izbeliște, competiția asta electorală este o competiție de valori. Ezte o competiție între valori și minciună, între competență și incompetență. O competiție între cinste și corupție”, a declarat Nicușor Dan, după ce și-a exprimat votul.