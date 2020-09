Alegeri locale 2020. Cum încalcă Gabriela Firea legea, în ziua votării. Ludovic Orban, apel de ultimă oră Sursa foto: Inqum Photos Octav Ganea

Alegeri Locale 2020. Ludovic Orban, președintele PNL, susține că în București, în ziua alegerilor locale, Primăria difuzează reclame ”pe banii cetățenilor” și solicită astfel mass-media să nu mai difuzeze clipurile Primăriei Capitalei, deoarece acestea au un ”caracter electral.”

Alegeri locale 2020. Cum încalcă Gabriela Firea legea, în ziua votării

„Am văzut cu tristeţe şi chiar revoltă cum, în ziua alegerilor, din taxele şi impozitele plătite de cetăţeni, Primăria Capitalei difuzează reclame, în ciuda deciziei Biroului Electoral Municipal. Nu putem să luăm noi o decizie, asta e o decizie pe care trebuie să o ia Consiliul Naţional al Audiovizualului. (…) Bugetul Primăriei Capitalei este alimentat din taxele şi impozitele plătite de cetăţeni. Pe banii cetăţenilor se face campanie pentru primarul PSD în funcţie, nu este normal nu este firesc. Fac apel către media să nu difuzeze aceste clipuri, pentru că sunt, în mod evident, cu caracter electoral şi pot să constituie o formă de influenţare a votului alegătorilor care nu este legală şi nu este corectă.„, a declarat Ludovic Orban, duminică, la sediul MAI.

Pentru ce a votat Ludovic Orban

Ludovic Orban a fost și el prezent astăzi la vot. Acesta a declarat că a votat pentru oamenii care îi garantează că pot îmbunătăți viața oamenilor în comunitățile locale.

”Am votat pentru oamenii care îmi garantează că pot să îmbunătățească viața oamenilor în comunitățile locale, pentru candidați care au proiecte de dezvoltare serioase ale comunității locale. Am stat 30 de minute la coadă să votez pentru că sunt niște reguli de protecție a sănătății care sunt necesare pentru a diminua la mximum posibil riscul de transmitere a virusului în cursul procesului electoral. Am fost pregătit să stau și mai mult, vă spun sincer, după ce am văzut la televizor imagini cu cozi. Sigur, oamenii ar trebui să urmărească cum e procesul și se poate vota pe parcursul întregii zile. Să aibă grijă să fluidizeze votul astfel încât rata de așteptare să fie cât mai mică”.