Cum a încercat Bianca Andreescu să o învingă pe Simona Halep. Canadianca, acuzată că a jucat murdar

Simona Halep a învins-o pe Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor cu scorul de 3-6,7-6, 6-3, dar sportiva canadiană de origine română a fost acuzată că a tras de timp în setul doi, la scorul de 4-4. Bianca a cerut o pauză medicală după ce a acuzat că s-a rănit, insă pe imaginile suprinse de camerele video se observă că este vorba doar despre o zgârietură.

Bianca Andreescu este acuzată că a tras de timp în meciul cu Simona Halep

Campioana de la Wimbledon a avut probleme mari în partida cu Bianca Andreescu, la Turneul Campioanelor. A pierdut primul set cu 3-6, iar în setul 2 a condus cu 4-2 și a fost egalată. Bianca a cerut pauză medicală, acuzând o accidentare, dar fanii au criticat-o că trage de timp, după ce au văzut că a fost vorba doar despre o zgârietură. Halep și-a revenit și a câștigat setul în tiebreak cu 7-6 (8-6), apoi s-a impus în decisiv cu 6-3.

„A fost un meci greu, e o jucătoare grozavă. Știam Bianca e jucătoare fantastică, că va lupta pânâ la sfârșit. (…) Sunt foarte fericită că am câștigat un meci la Turneul Campioanelor. N-am jucat prea mult de la Wimbledon! Îmi place să joc sub presiune. Sunt fericită că am putut lupta cu o jucătoare cu 10 ani mai tânără. Sunt mândră de jocul meu din această seară”, a declarat Simona Halep după victoria în fața Biancăi Andreescu.

„Simona a luptat din răsputeri. Eu nu mi-am fructificat șansele în setul doi, iar din această cauză sunt chiar dezamăgită. Și spatele mă doare teribil. Cred că la început am executat planul tactic foarte bine. Am fost mulțumită de cum am servit. Returul meu a fost foarte bun, în marea majoritate a timpului. Nu am fost intimidată când am ieșit pe teren. La un moment dat, ea a început să pună mai multe mingi în teren. Apoi, în setul trei – și chiar nu vreau să dau vina pe spate – am simțit că nu mai am aceeași forță ca în primele două seturi. Am admirat-o mult pe Simona, așa că a fost distractiv să joc împotriva ei. Cine știe, poate voi juca din nou împotriva ei aici și îmi voi lua revanșa”, a spus Bianca Andreescu la finalul confruntării.