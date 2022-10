Cum a început povestea de dragoste dintre Nosfe și soția lui, Mădălina Crețan. Au trecut prin multe ca să fie împreună

Lumea artistică este în doliu! Anunțul că Nosfe a murit a lăsat o lume întreagă în lacrimi. Majoritatea vedetelor sunt în șoc după aflarea veștii. Mulți își îndreaptă acum atenția spre soția cântărețului care îi plânge lipsa. Cei care îi cunoașteau pe soți apreciau foarte mult relația frumoasă pe care o aveau. Puțini știu însă cum a început povestea lor de dragoste. Cum s-au cunoscut și prin ce au trecut ca să fie împreună?

Povestea de dragoste dintre Nosfe și Mădălina Crețan este un exemplu. Majoritatea oamenilor care au aflat detalii din ea au continuat să spere că iubirea va învinge întotdeauna indiferent de orice. Relația lor este dovada că indiferent de situațiile întâlnite în viață, dacă un om îți este predestinat toate lucrurile se vor așeza pe rând. Regele Trap-ului a povestit fanilor câteva detalii din viața sa personală.

Acesta a cunoscut-o pe femeia care l-a făcut tată în perioada în care era într-o relație cu altcineva. Mădălina a declarat că i-a luat chiar aproximativ nouă luni soțului pentru a lua o decizie. Concret, el a trebuit să aleagă între o relație veche de cinci ani și una nouă care avea să îl facă cel mai fericit.

,,Din păcate pentru el, la începutul relației noastre s-a aflat într-o situație dificilă. Trebuia să aleagă între o relație de 5 ani și o relație proaspătă, care nu era tocmai relație și… I-a fost foarte greu să se hotărască, iar eu sunt destul de deschisă și a fost ceva gen: ”Dai pasărea din mâna pe cioara de pe gard”. I-a luat vreo 9 luni să se hotărască. O sarcină (râde). Am suferit”, a povestit soția artistului la Antena Stars.

Regretatul solist a mărturisit atunci că acea perioadă a fost una extrem de grea pentru el. Nouă luni au trecut până când bărbatul să se decidă și să pună punct relației de cinci ani pe care o avea. Cu toate astea, cel din urmă a subliniat că nu a regretat niciodată acest lucru.

,,Și eu am suferit, să știi. Eu țin foarte mult la oameni în general și nu-mi place să fac rău oamenilor, adică eu caut tot timpul să dau o veste proastă în cel mai frumos mod posibil. Deși câteodată este o prostie și mai bine direct. Acum am învățat asta. Automat atunci când s-a apropiat sfârșitul relației, eu mi-am dat seama, fiind foarte cerebral, cum a spus și ea (n.r. soția), că am luat decizia”, a adăugat Nosfe.