Cum a încălcat Luis Lazarus legea în plină pandemie. Ce a făcut în spațiul public

În vârstă de 53 de ani, unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de televiziune din România a fost prins pe picior greşit. Cum a încălcat Luis Lazarus legea în plină pandemie. A făcut asta în spaţiul public.

Luis Lazarus a încălcat legea

Cunoscut pentru modul său direct de a spune lucrurilor pe nume, Luis Lazarus a fost surprins, de cei de la Impact.ro, într-o ipostază care nu prea îi face cinste. Aşa cum se poate vedea şi în galeria foto, acesta a încălcat legea în plină pandemie de coronavirus. Mai exact, omul de televiziune nu a ţinut cont de regulile impuse de autorităţi în ceea ce priveşte oprirea răspândirii de COVID-19.

Bărbatul a fost la cumpărături într-un mall din Băneasa iar masca era ţinută sub nas, lucru de neconceput. În cazul în care ar fi fost văzut de oamenii legii, acesta ar fi fost, cu siguranţă amendat. Desigur, acest lucru este făcut de foarte mulţi români care încă nu sunt conştienţi de pericolul la care se expun pe ei, dar şi pe cei din jur.

Îmbrăcat lejer şi doar cu câteva cumpărături în mână, Lazarus s-a urcat apoi în maşina sa – un Range Rover alb. Chiar dacă în urmă cu doar câteva luni susţinea că pandemia l-a afectat mai mult decât de aştepta, iată că acesta nu pare prea interesat să poarte corect masca sanitară.

Luis Lazarus şi Andreea Loulou, aniversare în pandemie

În toamna acestui an, Luis Lazarus a vorbit despre faptul că, din cauza pandemiei, acesta nu a putut sărbători cum trebuie niciun eveniment important din viaţa lui şi a celor apropiaţi. Nu a putut fi alături cum se cuvine nici celor doi copii pe care îi are cu fosta soţie, Antoanela Lazarus. Mai mult, justiţiarul a celebrat, în primvara acestui an, şi zece ani de relaţie cu Andreea Loulou.