Cum se descurcă Elena Băsescu, mamă singură cu 3 copii, la mare. ”Fiica unui marinar!”

Elena Băsescu este una dintre cele mai curajoase mămici din showbiz! Aceasta și-a luat răbdarea la pachet și a plecat la mare cu cei trei copii ai săi. Cum se descurcă fiica fostului președinte al României?

Elena Băsescu, la mare cu cei trei copii

Eba se bucură de atenția celor trei copii ai săi pe care i-a suit în mașină și i-a dus rapid pe litoral. Mămica își crește singură copii și tot singură a decis să aibă parte de o vacanță specială în prezența celor care le-a dat viață. În mediul online, fiica fostului președinte al României este foarte apreciată pentru felul simplu în care își face rolul de mămică, dar și pentru răbdarea și atenția de care dă dovadă chiar și atunci când nu este ajutată de bone sau bunicii micuților. Aceasta este foarte prezentă în viața copiilor săi și le face deseori cele mai frumoase declarații de iubire. „ knew I won when I had you 💗01.09.2013 💙31.01.2015 ❤️04.06.2018″, a fost unul din mesajele de la fotografiile acesteia.

„Ești superba !!! Iar copilașii sunt norocoși cu așa mama ca o raza de soare”, „Copiii sunt cea mai mare bucurie a vietii !”, „Te pup cu drag Elena! Sa te bucuri de minunile din viața ta!♥️♥️♥️”, „Superbi sunteti…..Bunul Dumnezeu sa aiba grija de tine sa i poti creste ….”, au apreciat internauții care așteaptă cu drag fiecare ipostază de la mare cu cei patru.

Fostul șef al statului o dă exemplu pe fiica sa