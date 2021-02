O actriță din România, mamă pentru a doua oară. Veste superbă la început de an

O iubită actriță din România a devenit mamă pentru a doua oară. Aceasta le-a dat vestea cea mare fanilor care s-au grăbit să o felicite pentru evenimentul deosebit de frumos din viața sa.

A devenit mamă pentru a doua oară! O actriță cunoscută e în culmea fericirii

Sărbătoare mare în familia Ecaterinei Ladin, după ce celebra actriță din „Las Fierbinți” a dat naștere celui de-al doilea copil. Artista a împărtășit momentul special cu fanii săi din mediul online.

Desigur că n-a lipsit și o declarație emoționantă pentru viața care i-a adus acest dar și a făcut-o să se simtă extrem de împlinită: „pana la lacrimi mi-e draga viața!”, a scris aceasta pe instagram în dreptul unei fotografii cu piciorușul nou-născutului.

În ceea ce privește numele băiețelului, Ecaterina a mărturisit recent că ea și partenerul ei s-au decis deja, doar că nu dorește să spună încă public. Singurele detalii pe care le-a oferit au fost faptul că e sigur că acela va rămâne și că va fi un nume de sfânt, la fel ca și în cazul primului băiețel al cuplului.

„Știm ce nume îi punem copilului, e un nume românesc, de sfânt, ca și la primul copil. Nu îl spun încă. Eu nu am avut nimic de spus, soțul a propus numele, eu am spus: da. Dacă o să ne dea Dumnezeu o fată, o s-o numesc eu”, spunea actrița, invitată la o emisiune televizată.

Vedeta a dezvăluit foarte târziu vestea cea mare