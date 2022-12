Cum a fost surprinsă Anda Adam în trafic. Detaliul care a atras toată atenţia, aşa nu ai mai văzut-o pe vedetă FOTO EXCLUSIV

Anda Adam se bucură de un succes răsunător în România și nu numai. Piesele sale fac furori în cluburile de noapte și la petrecerile private, faima rotunjindu-i considerabil averea. Pe oriunde merge, cântăreața întoarce toate privirile, fiind o prezență spectaculoasă datorită fizicului de invidiat. De la prima vedere, ne putem da seama că artista pune mare preț pe look, de care are grijă să fie mereu impecabil. Recent, blondina a fost surprinsă în trafic de Playtech-Știri, iar un detaliu i-a făcut pe mulți martori să rămână cu gura căscată. Foto exclusiv.

Una dintre veteranele muzicii românești este Anda Adam. De când a dat de gustul banilor, artista a știut cum să își împartă economiile, astfel încât să își satisfacă mofturile, dar să pună și la ciorap. Acum, diva se poate lăuda cu o mică avere. Piesele, concertele, afacerile și contractele de imagine i-au permis vedetei să-și cumpere un superbolid de peste 100.000 de euro, cu care face furori peste tot.

Anda Adam se numără printre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Vedeta are o carieră de succes în industria muzicală. De asemenea, îi merge foarte bine și în afaceri (costume de baie, parfumuri și imobiliare) și este hotărâtă să lanseze propria linie de cosmetice.

„Nu vrei să știi cât am mirosit, mai bine zis. Vreo patru luni am mirosit arome, foarte multe arome. Astăzi trei, mâine 10, după aceea șapte, cinci. Că nasul nu poate duce prea multe, dar să știi că mi-a ieșit combinația asta, … , care este o combinație ce creează foarte mare dependență. Am ales lebăda pentru că mă definește așa, eu sunt o lebăduță așa drăguță, dar mai scot și câte o gheară din când în când.

Glumesc, eu sunt un om foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult sticla, designul, calitatea sticlei. Capacul este din metal. M-a fascinat sticla pentru că eu, de multe ori, când mi-am cumpărat un parfum, m-a convins sticla să cumpăr parfumul așa că am mers și pe ideea asta, că dacă sticla va fi una specială, te va tenta să-l cumperi, apoi te dă pe spate și cum miroase. Deja consider că am plecat într-un proiect cu dreptul și că va fi un proiect de succes”, declara, în vară, Anda Adam pentru Ego.ro.