Cum a fost surprinsă Adelina Pestrițu în trafic. Toți au rămas mască atunci când i-au văzut bolidul de de 80.000 de euro zgâriat. FOTO EXCLUSIV

Adelina Pestrițu a devenit o prezență rară la evenimente mondene și pe micul ecran. Fanii ar vrea să o vadă mai des, dar ea s-a retras în mediul online. Celebra fostă prezentatoare a fost totuși surprinsă recent de paparazzi Playtech în trafic. Aceasta cu siguranță a reușit să atragă toate privirile. Ce avea mașina de lux pe care o conducea fosta soție a lui Liviu Vârciu? Mulți abia au crezut una ca asta.

Adelina Pestrițu a devenit scumpă la vedere. Aceasta s-a retras în mediul online, acolo unde le povestește fanilor ce face în fiecare zi și care sunt noile sale proiecte. Vedeta a fost surprinsă recent în trafic. Ea și-a făcut apariția la un salon de înfrumusețare de pe Dorobanți.

Fosta prezentatoare TV se afla la bordul unui bolid de lux Range Rover în valoare de 80.000 de euro. Mulți colegi din trafic sigur și-au pus întrebări după ce i-au văzut vehiculul. Mai exact, bijuteria pe patru roți avea o zgârietură destul de mare pe partea stângă, semn că a suferit un accident.

Cu toate astea, se pare că bruneta nu a fost foarte interesată de acest detaliu pentru că nu a lăsat mașina la reparat și a ieșit așa cu ea pe străzile din București. Cea din urmă a stat aproape două ore în salonul de înfrumusețare, ulterior a plecat către casă.

Adelina Pestrițu le împărtășește internauților noile schimbări din viața sa. Ea a mărturisit în nenumărate rânduri că adoră să conducă, motiv pentru care iubește automobilele scumpe și puternice. Cei care o urmăresc știu că vedeta își schimbă destul de des bijuteriile din garaj. Cea din urmă îi anunțat în urmă cu doi ani pe fani că a făcut o nouă investiție.

“Vă fac cunoștință cu noua mea parteneră! S-a lăsat așteptată, dar este așa cum am visat-o: elegantă, ușor nervoasă, grațioasă și, în același timp, misterioasă, gata oricând să mă surprindă. După chipul și asemănarea femeilor Ne întâlnim în trafic!”, a spus aceasta pe InstaStory.

Noul său SUV german a fost înlocuit de un Range Rover de toată frumusețea pe care l-a vândut ulterior.

„Dragii mei, în cazul în care sunteți în căutarea unei mașini spațioase, foarte bine întreținută, cu kilometric puțini, vă invit să dați Swipe Up, pentru că EDA mea este de vânzare. Am pus ochii pe o altă EDA. Așadar, pentru cea de acum trebuie să caut un alt proprietar. Îmi pare rău să mă despart de ea, dar nu am ce să fac, m-am îndrăgostit de o altă EDA.

Se pare că EDA mea este de mare interes, pentru că ați intrat atât de muli într-un timp foarte scurt, încât site-ul a cedat. Sper să se remedieze repede problemele tehnice.”, a spus Adelina Pestrițu pe Instagram în anul 2021.