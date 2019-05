Cum a fost realizată singura fotografie cu Radu Mazăre din avionul cu care a venit în țară

Aducerea lui Radu Mazăre în țară este, poate, cea mai rapidă extrădare coordonată de autoritățile de la București. Din cauza măsurilor sporite de securitate, fostul edil nu a putut fi filmat sau fotografiat. Și totuși, o jurnalistă a reușit să facă prima și singura poză cu Radu Mazăre în avionul care îl aducea în România.

Singura poză cu Radu Mazăre în avionul care îl aducea în țară a fost realizată de jurnalista Sonia Simionov, care lucrează pentru Observatorul de la Antena 1. E a reușit să-și cumpere un bilet pentru cursa de linie și s-a camuflat perfect pentru a nu trezi suspiciuni.

Știa unde va fi așezat Radu Mazăre și a reușit să-l fotografieze, fără să dea de bănuit sau să fie luată la ochi de polițiștii care-l însoțeau pe fostul primar.

Jurnalista Sonia Simionov este cea de la care a fost preluată poza cu Mazăre de toate televiziunile și site-urile din domeniu. Ea a povestit, pentru Pagina de Media, cum a reușit să-l suprindă pe fostul primar.

„Mi-am pus o şapcă în cap şi ochelari de soare la ochi. M-am ascuns un pic doar pentru că nu am vrut să provoc, prin interesul meu jurnalistic pentru publicul nostru, o situaţie neprevăzută. Ştiam legea şi cunoşteam procedurile. Sunt informaţii publice. Trebuie doar să dai un search pe site-urile potrivite. Ştiam că orice extrădat stă pe ultimele scaune în avion, că va fi escortat de poliţişti, că nu va purta cătuşe şi că nu are voie să interacţioneze cu nimeni altcineva decât cei din escortă. Ştiam că urcă primul în avion şi coboară ultimul. Din nou, informaţii publice. Având aceste date, am căutat să stau cât mai în spate.Mi-am propus să obţin câteva secunde de imagini cu el şi una-două fotografii. Fără să agit apele. Asta am şi făcut”

Sonia Simionov, jurnalistă Antena 1