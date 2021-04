Cum a fost Mihai Bendeac agresat de un rapidist. Vedeta iUmor a povestit toată scena de coșmar

Mihai Bendeac a vorbit recent, în premieră, despre pasiunea pentru sport, meciurile la care a fost pe stadion, dar și momentul în care un suporter al Rapidului l-a agresat.

Juratul de la ”iUmor” a vorbit cu cei de la GSP despre pasiunea sa pentru fotbal. El a explicat că e un fel de tradiție în familia sa să țină cu Dinamo. Bunicul lui patern a fost cadru al Ministerului de Interne. Acesta i-a transmis fiului dragostea pentru sport, apoi la rândul lui a dat-o mai departe fiului. O întâmplare nefericită însă l-a făcut să renunțe la a mai fi dinamovist sau la a mai participa la evenimentele echipei.

Totul s-a petrecut pe când actorul avea 13 sau 14 ani. A fost la un meci desfășurat în Complexul Sportiv Național ”Lia Manoliu” împreună cu tatăl său, iar un suporter al Rapidului s-a legat de cei doi din cauza vrajbei care l-a cuprins în urma celor petrecute în teren. Bendeac purta un fular croșetat de bunica lui, iar bărbatul i l-a smuls de la gât, apoi a început să-i înjure pe el și părintele său. „M-a scârbit foarte tare evenimentul în sine”, a fost concluzia vedetei.

„Cumva am renunțat la a fi dinamovist sau a fi absolut orice după un eveniment care mi s-a întâmplat când eram copil. Undeva pe la 13-14 ani. Am fost la un meci pe „Lia Manoliu” și țin minte că-mi croșetase bunică-mea un fular alb-roșu. Ne îndreptam spre stadion, eram cu taică-miu și cu un prieten de-al lui.

La un moment dat ne-am întâlnit cu un grup de suporteri rapidiști. Și știu că unul dintre ei, care avea o ceafă atât, a venit spre mine, mi-a luat fularul de la gât și taică-miu i-a spus: „Lasă-l în pace că-i copil”. Și a început să ne înjure în ultimul hal și pe tăcă-miu, și pe mine. Ăla a fost momentul în care mi-am jurat că niciodată în această viață nu o să mai fiu fanul vreunei echipe! M-a scârbit foarte tare evenimentul în sine.

Țin minte primul meci la care am fost: un Dinamo-Rapid în Ștefan cel Mare și-a bătut Dinamo cu 2-0. N-am fost atât de des pe stadion în ultima vreme, dar cred că am mers la 50-60 de meciuri. Cred că ultima dată am fost la un Dinamo-Steaua, 4-2”, a povestit Mihai Bendeac.