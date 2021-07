Cum a fost înșelată de soț noua vedetă Pro TV. Ce s-a întâmplat este jenant

O vedetă Pro TV a fost înșelată de soț! Cunoscuta prezentatoare de televiziune a venit cu mărturii despre acest episod greu prin care a trecut. Ce s-a întâmplat în căsnicia acesteia și despre cine este vorba?

O vedetă Pro TV a vorbit despre cum a fost înșelată de soț

Abia a apărut pe micile erane și deja a reușit să trezească un val de reacții cu privire la un amănunt pe care nu mulți îl știau. Ana Ionescu face parte din emisiunea „Vorbește Lumea”, iar recent a mărturisit că a fost înșelată de soț. Colega din Gașca vedelă de la Pro TV este măritată cu Tudor Ionescu, solistul trupei Fly Project.

Cei doi formează unul din cele mai longevive cupluri din lumea mondenă pentru că sunt împreună de peste 16 ani. Deși cântărețul este de ani buni cunoscut românilor, bărbatul a decis să fie extrem de discret în privința vieții lui personale, așa că până acum s-au cunoscut puține amănunte despre intimitatea sa.

Ana a povestit acum că a existat o cumpănă în povestea lor în anul 2010, când „Tudor a luat-o pe altă cărare. A uitat să vină acasă într-o seară și s-a oprit la o altă casă, dar am trecut peste acel episod.”

În toți anii aceștia s-au strâns despărțiri, împăcări, certuri, nemulțumiri, dar cu siguranță cele bune le-au șters pe toate pentru că îi regăsim tot împreună. Chiar și perioada pandemiei și-a pus altfel amprenta pe cuplu:

”A fost un an greu pentru mine, pentru că încercam să-mi dau seama ce s-a întamplat. Mi-am dat seama că și eu am făcut foarte multe greșeli și am fost suficient de maturi încât să ne dăm seama că dragostea învinge. Am încheiat capitolul fără discuții, reproșuri.”

„Doar că aș mai sta puțin, aș aștepta puțin”

Din iubirea vedetelor s-a născut Ilinca, singura fiică a lor care le umple sufletele de bucurie. Mama Anei îi ajută pe tinerii părinți să aibă grijă la orice detaliu în privința fetiței. În timpul acesta, noua vedetă Pro TV mărturisește că își dorește să mărească familia și să-i ofere Ilincăi un frate sau o soră.