Telespectatorii s-au obișnuit cu surprizele de la Vorbește lumea din ultima perioadă, dar ce s-a întâmplat în platoul de televiziune întrece imaginația oricui. Cove și Adela Popescu au primit câteva replici usturătoare.

Provocările, jocurile și surprizele se țin lanț la PRO TV. Încă de când Lora a renunțat la a mai prezenta emisiunea în locul Adelei Popescu, Cove a jonglat cu fel și fel de invitați pentru a le oferi telespectatorilor cel mai bun show de dimineață.

De această dată, nu mică i-a fost mirarea prezentatorului de televiziune în momentul în care a fost victima unui moment amuzant. Anisia Gafton a fost invitată la PRO TV pentru a face un roast despre echipa show-ului.

Blondina le-a oferit replici usturătoare tuturor starurilor ce s-au plimbat prin platoul de televiziune în ultima perioadă, dar cei mai afectați au fost chiar veteranii de la Vorbește lumea, Cove și Adela Popescu.

Anisia Gafton s-a dezlănțuit la începutul momentului, trezind amuzamentul telespectatorilor prin replicile usturătoare oferite. Nu a durat mult până ce blondina a glumit pe seama tuturor, așa că toată lumea a râs și nu au existat motive de supărare.

Încă de când Adela Popescu a anunțat că urmează să devină mămică pentru a treia oară, Lora a venit în locul său pentru a modera show-ul. Din păcate, vedeta a decis să se retragă și să se ocupe de proiectele personale, așa că șefii de la PRO TV au luat o decizie drastică.

Cove nu a vrut să mai rămână singur, iar în ajutorul său au sărit Viviana Sposub, Theo Rose, Veveriță și Coțofană. Printre vedetele ce au prezentat emisiunea alături de star se numără și Jorge, Sore și Cosmina Păsărin.

Totuși, pentru următoarea săptămână a venit alături de Cove chiar Ana Ionescu, soția lui Tudor de la Fly Project. Extrem de emoționată, vedeta le-a dezvăluit admiratorilor show-ului că abia așteaptă să cunoască mai bine pe toată lumea.

„Bine v-am regăsit! Până acum am fost invitată, acum este cu totul altceva. Este o senzație de nedescris. Recunosc că am avut ceva în minte, dar acum am uitat totul. Mă bucur să vă cunosc mai bine.”, a spus Ana Ionescu.