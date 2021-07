Surprize imense la Vorbește lumea! Se pare că locul Adelei Popescu este foarte dorit de mai multe vedete. Chiar astăzi, Cove a apărut alături de o nouă prezentatoare de televiziune în platou.

Echipa de la Vorbește lumea se mărește! Încă de când Adela Popescu a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară și va aduce pe lume un băiețel, mai multe vedete s-au plimbat prin platoul show-ului de la PRO TV.

În locul blondinei a venit, la început, chiar Lora. Totuși, nu a durat mult și vedeta a renunțat la rolul său din emisiune pentru a se axa pe proiectele personale. Cove a vrut să se asigure că nu va mai rămâne singur, așa că și-a făcut o adevărată gașcă în show.

Simpaticul prezentator de televiziune i-a chemat pe Sore, Theo Rose, Viviana Sposub, Veveriță și Coțofană pentru a se asigura că telespectatorii sunt înveseliți în fiecare dimineață. Mai mult, șefii de la PRO TV nu s-au oprit aici.

Schimbările din emisiune au surprins pe toată lumea. Jorge, dar și Cosmina Păsărin, au stat câte o săptămână alături de Cove pentru a prezenta emisiunea. De această dată, ei au fost înlocuiți de Ana Ionescu, ce a acceptat provocarea și a apărut în platou.

Anunțul că Ana Ionescu, soția lui Tudor de la Fly Project, va prezenta show-ul Vorbește lumea a fost făcut chiar de Cove.

Acesta a invitat-o pe blondină în platou, iar ea a ținut să le transmită telespectatorilor un mesaj emoționant despre experiența sa ce va dura doar o săptămână.

„Bine v-am regăsit! Până acum am fost invitată, acum este cu totul altceva. Este o senzație de nedescris. Recunosc că am avut ceva în minte, dar acum am uitat totul. Mă bucur să vă cunosc mai bine.”, a spus Ana Ionescu.