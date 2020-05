Cum a fost confundată Corina Caragea cu o vânzătoare de ziare. ”Vă știu din Las Fierbinți”

Corina Caragea și-a făcut debutul în lumina reflectoarelor în 2003, când era dansatoare în grupul de balet al emisiunii ”Surprize, Surprize”. După nu mult timp a ajuns la PRO TV, unde poate fi regăsită și astăzi, prezentând știrile sportive. În atâta vreme i s-au întâmplat câte și mai câte, dar fără dubii una dintre cele mai ciudate întâmplări au fost create de fani.

Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a mărturisit că a rămas fără cuvinte atunci când a fost confundată cu o vânzătoare de la un chioșc de ziare.

„Da. Cu o vânzătoare de la ziare. Eram într-un supermarket când o doamnă de la casă insista că mă știe de undeva. Am lăsat-o în suspans, până a făcut marea descoperire: cu tipa de la chioșcul de ziare de mai încolo. Doamna de la care cumpăr pâine jura și ea că mă știe de undeva: din serialul „Las Fierbinți”

Nu s-a uitat niciodată la Știrile din Sport, susține ea. M-a remarcat în acele câteva minute în care am apărut în serial în episodul special de 1 decembrie, acum câțiva ani”, a povestit Corina Caragea pentru Click.

Întrebată care este lucrul pe care nu-l știu oamenii despre ea, în același interviu pentru publicația numită, prezentatoarea TV a răspuns că, deși are nenumărate poze pe Instagram lângă oceanele lumii, pe plaje rupte din Paradis, face repede o poză și fuge, căci nu știe să înoate, iar oceanele o înfioară.

„Că deși are nenumărate poze pe Instagram lângă oceanele lumii, pe plaje superbe, albe, fine și rupte din Paradis, face repede o poză și fuge. Nu știu să înot, iar oceanele mă înspăimântă. Prefer să simt pământul sub picioare. Un act de mare curaj pentru mine este stand up paddle-ul sau snorkeling-ul. Numai acolo unde mă simt eu în siguranță, să nu fie pământul prea departe”, a povestit Corina.