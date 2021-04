Cum a fost ajutată Roxana Nemeș de iubitul său, în perioada Survivor România. Faimoasa a făcut dezvăluiri surpriză

Frumoasa Roxana Nemeș s-a retras din competiția Survivor România din cauza unor probleme de sănătate care nu au mai suportat amânare. Faimoasa a luptat până în ultima clipă, însă medicii i-au recomandat să plece din Republica Dominicană și să nu se mai expună la un efort fizic atât de solicitant precum cel depus în cadrul concursului de la Kanal D. Faimoasa a făcut dezvăluiri surpriză.

După mai bine de două luni la Survivor România, Roxana Nemeș se temea de momentul în care avea să se întoarcă în țară, neștiind cum va decurge, în continuare, povestea de dragoste dintre ea și iubitul ei Călin Hagima.

Din fericire, spune artista, relația lor este mai solidă ca niciodată, iar partenerul ei a ajutat-o foarte mult în perioada în care blondina a fost plecată în Republica Dominicană, explicând faptul că legătura lor este foarte strânsă, lucru care i-a alinat dorul, fiind departe de casă.

„Mă gândeam că o să fie mai greu, dar mi-am dat seama că sunt foarte puternică și am rămas focusată pe ceea ce aveam de făcut acolo. Chiar mi-am propus să mă bucur de toata experiența „Survivor România’ și am fost prezentă acolo din toate punctele de vedere, este o șansă cu care te întâlnești o dată în viață.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” se pregătește de nuntă, iar fericirea se poate citi pe chipul ei. Roxana Nemeș este convinsă că și-a găsit sufletul-pereche în persoana actualului său partener.

Solista a mărturisit că i-a fost foarte dor de familie și prieteni, în timpul competiției Survivor România, dar faptul că cei dragi o susțineau de acasă i-a dat multă putere.

Familia, oamenii dragi mi-au lipsit cel mai mult. Am crezut că îmi va fi foarte greu să gestionez dorul. Dar și când mă gândeam la ei și îmi era dor, nu am avut momente de neliniște. Și, din punctul ăsta de vedere mi-am demonstrat că am tărie psihică. Am avut momente când îmi doream să vorbesc cu iubitul meu, cu mama, să știu că sunt bine, să îmi dea un sfat”, a declarat Roxana Nemeș, exclusiv pentru click.ro.