Cum a făcut Dorian Popa primii bani, la doar 13 ani. Nu credeai că are acest talent EXCLUSIV

Dorian Popa este, în prezent, unul dintre artiștii cu cele mai mai câștiguri din ultimii ani și, ne spune acesta, faptul că la vârsta de 14 ani, odată cu despărțirea părinților săi, a trecut de la o situație finaciară modestă la una slabă, a constituit unul dintre cei mai puternici factori motivaționali pentru el.

Dorian Popa a început să câștige frumușel încă de la vârsta de 13, reparând calculatoarele vecinilor și ajunggând informatocianul cartierului.

Făceam bănuți frumoși, la mine în cartier eram informaticianul de bază. Singurel am învățat, cu internetul pe telefonul fix, de mă certa maică-mea când nu-i mergea fixul”, ne-a spus artistul, care e și de părere că „fiecare pas îl facem către un drum bine stablit”.

„Am început să câștig primii bani încă de la 13 ani, când mă duceam prin cartier și am început să repar calculatoarele vecinilor mei. Eu aveam calculator de la 7 anișori, mi-au plăcut întotdeauna lucrurile legate de informatică, mă pricepeam să formatez un calculator, să reinstalez toate serverele, că pe vremea aia nu era ca acum.

Dorian Popa nu și-a găsit ghetele pline cu cadouri de Moș Niculae, dar, spune acesta:

„La mine a venit tot anul. Îi mulțumesc și lui Moș Niculae, și lui Dumnezeu, pentru tot ce mi se întâmplă, le mulțumesc celor care au încredere în mine. Pot merge acum să-mi iau tot ce vreau eu, chiar dacă Moșul nu a venit la ghete.

Dacă mă duc acum mi le pot umple pe toate, și chiar nu-s puține”. În copilărie, nu de puține ori, artistul nu a primit nimic sau a găsit nuielușa în ghete. „Când eram copil, am primit și nuielușa la greu, am primit și ce mi-am dorit, dar și nimic.. Am trecut prin toate”, ne-a mai spus acesta.