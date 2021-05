Ce i-a făcut Ianca, fiica lui Răzvan Simion, Lidiei Buble după despărțirea de tatăl ei. S-a aflat acum

În ce relații au rămas copiii lui Răzvan Simion cu Lidia Buble? Artista a petrecut mult timp alături de micuții din fosta căsnicie a matinalului de la Antena. Ce i-a făcut Ianca celebrei cântărețe după despărțirea de tatăl ei?

Gestul fiicei lui Răzvan pentru Lidia Buble. Ce i-a făcut Ianca după despărțirea de tatăl ei?

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în luna iunie a lui 2020, iar în tot acest timp fanii fostului cuplu au sperat ca cei doi să revină la gânduri mai bune, dar nu a mai fost cale de împăcare.

Se știa faptul că ambii erau familiști, iar că Lidia încă își dorește enorm să își facă familia sa. Din păcate, n-a fost să fie alături de matinalul de la Antena, lucru care i-a mirat pe cei mai mulți la auzul despărțirii lor pe care nimeni nu o indicase.

Vedetele care încă mai colaborează pe plan profesional au trăit clipe frumoase împreună preț de cinci ani, perioadă în care desigur că blondina nu doar că i-a cunoscut pe copiii fostului partener, dar a și petrecut evenimente importante alături de aceștia.

Fanii s-au întrebat cât de apropiați au fost și dacă legătura de prietenie creată s-a stins sau nu după ce tatăl lor s-a despărțit de artistă. Din păcate, nu se pune problema nici de o relație apropiată cel puțin dintre fiica prezentatorului și fostul jurat de la Next Star.

„Nu am vrut să pară lucrurile forțate”

Concret, Lidia Buble încă o urmărește pe Ianca pe rețelele de socializare, dar veceversa nu e valabilă pentru că adolescenta a decis să-i dea unfollow fostei iubite a tatălui său. Vacanța în patru la Disneyland a fost dată uitării.

Aceștia au plecat în urmă cu câțiva ani în tărâmul preferat al copiilor, moment în care Lidia vorbea la superlativ despre micuții pe care îi consideră frați mai mici: ”Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Tudor are 10 ani, iar Ianca urmează să împlinească 14 ani.

Suntem ca două surori. Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon. Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine.

Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii”, povestea Lidia Buble în urmă cu ceva timp.