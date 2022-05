Cum a economisit Elena Lasconi peste 6.000 de euro la Primărie. Ce a reușit să facă anul trecut

Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, a anunțat vineri că trecerea de la bonurile de carburant la carduri a însemnat un consum mai mic cu 6.000 de litri în 2021, faţă de 2019. Edilul a mai precizat, totodată, că, începând de joi, pe toate maşinile Primăriei şi ale Poliţiei Locale au fost montate module GPS. Mai multe detalii, în continuare.

Trecerea de la bonurile de carburant la carduri a însemnat un consum mai mic cu 6.000 de litri în 2021, comparativ cu 2019, arată primarul oraşului argeşean Câmpulung Muscel, Elena Lasconi.

Potrivit unei postări făcute pe Facebook, Primăria a introdus carduri care pot fi folosite exclusiv pentru maşinile instituției în locul bonurilor de carburant, consumul celor trei autovehicule ale Primăriei scăzând de la 8.400 de litri în anul 2019 la 2.400 de litri în anul 2021.

Astfel, suma econimisită a fost de 34.000 de lei.

„Banii voştri. De când am preluat mandatul, am insistat să trecem de la bonurile de carburant la carduri. Am simţit reticenţă, s-a tărăgănat, dar nu am cedat. După câteva luni, am obţinut cardurile personalizate care pot fi folosite strict pentru maşinile Primăriei.

Rezultatul: în 2021, pentru cele trei maşini de la Primărie am consumat cu 6.000 de litri mai puţin decât în 2019 şi am plătit cu 34 de mii de lei mai puţin. De ce credeţi că s-a întâmplat asta? Cine credeţi că a beneficiat de bonurile de carburant plătite din banii dumneavoastră? Ca să vă faceţi o idee, cu 34 de mii de lei putem asfalta, de exemplu, strada Nicu Leonard de la notariat până la Primărie. Oare câte străzi asfaltate s-au evaporat prin bonuri de carburant?“, a scris Elena Lasconi pe rețelele sociale.