Ce descoperire tipic românească a făcut Elena Lasconi în Câmpulung Muscel: „Dedesubt totul explodează”

De când a preluat frâiele orașului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi s-a confruntat cu multe probleme de infrastructură. Deși în aceste zile centrul orașului este un adevărat șantier, noul primar spune că proiectele de reamenajare sunt în derulare. Dar apar de la o zi la alta alte probleme, precum cele legate de rețeaua de canalizare. Deși orașul a fost al doilea, după București, cu apă curentă la robinet, rețeaua este într-un stadiu avansat de degradare, mai spune Elena Lasconi.

Încă din primele zile ale mandatului de primar, Elena Lasconi vorbea de mari probleme găsite. Atât în primărie, cât și în oraș, de la o zi la alta au apărut tot felul de probleme. Cele mai grave au fost cele de infrastructură, probleme lăsate de vechile administrații nerezolvte nici până astăzi.

Cu toate astea, noul primar a avut câteva realizări, printre acestea diminuarea facturilor locuitrilor din Câmpulung Muscel, despre care amintea la un moment dat Elena Lasconi:

„La începutul mandatului am găsit o dezordine generală în ceea ce privește facturile la electricitate și gaze din Primărie și unitățile subordonate. Plăteam tarife diferite, unele chiar mai mari decât prețul pieței. Ce am făcut? Am negociat pe bursa de mărfuri tarifele pentru toate acestea.

Rezultatul: de la 185 lei/KWh la gaze cât se plătea am negociat la 98 lei/KWh. La energie de la 325 lei/KWh la 231 lei/KWh. Am economisit aproape un milion și jumătate de lei, cam doi kilometri de drum asfaltat. Contractele sunt valabile până la 1 Martie”, anunța Elena Lasconi.