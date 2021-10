Cum a cunoscut-o Andi Moisescu pe Olivia Steer, de fapt. Puțini oameni știu acest detaliu VIDEO

Olivia Steer și Andi Moisescu formează unul dintre cele mai solide și mediatizate cupluri din showbizul românesc. Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi soți. A fost sau nu dragoste la prima vedere?

Juratul de la Românii au talent Andi Moisescu este considerat unul dintre cei mai simpatici și apreciați oameni de televiziune de la noi din țară. Prezentatorul TV și frumoasa lui soție sunt căsătoriți din anul 2004, fiind un exemplu de familie unită și stabilă, vedeta iubindu-și nevasta din toate puterile.

În cadrul podcastului lui Mihai Bobonete de pe Youtube, Andi Moisescu i-a povestit colegului său de la masa juriului de la Românii au talent că el și femeia care avea să devină mama băieților săi Luca și David s-au cunoscut cu doi ani înainte de a se căsători, pe vremea când ambii lucrau la PRO TV.

„Am cunoscut-o cu doi ani înainte să ne căsătorim, am cunoscut-o în mediul nostru, al televiziunii. Înregistram la Pro TV celebrul imn de 1 decembrie. Atunci, am cunoscut-o. Știam de ea, îmi atrăsese atenția un vecin de bloc, de palier, care era tot din Oradea, prieten din copilărie cu ea.

”Știi că eu sunt prieten vechi cu o colegă de-a ta’”, ”Cu cine?”, și mi-a zis de Olivia. Era corespondent pe vremea aceea. Chiar n-o știam. ”Păi, ia să te uiți s-o vezi!”. Și-atunci am dat pe TV și era o corespondență din Oradea. ”Ia uite, mă, cum de nu o știam…”.

Atunci am văzut-o cu adevărat. Și de atunci, ușor, ușor… Bine, ușor,… că a fost greu! A fost greu s-o cuceresc. Orădeanca, ardeleanca s-a lăsat greu”, i-a mărturisit Andi Moisescu lui Mihai Bobonete în cadrul podcastului său „DA, BRAVO!” de pe Youtube.