Cum a comentat Șut faza controversată care a decis meciul Farul – FCSB. Gică Hagi a protestat vehement

FCSB și-a luat revanșa după ce sezonul trecut a pierdut titlul în favoarea Farului. Roș-albaștrii au învins, scor 1-0, dintr-un penalty controversat, care l-a scandalizat pe Gică Hagi. După meci, Adrian Șut, cel care a obținut lovitura de pedeapsă, a explicat cea mai controversată fază a partidei.

Farul – FCSB a fost primul duel direct dintre cele două formații, după cel din luna mai, atunci când echipa lui Gică Hagi s-a impus și a dvenit campiona României. Roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 1-0, după un penalty cotroversat.

În minutul 56, centralul Sebastian Colțescu a dictat lovitură de pedeapsă la un duel între Șut și Băluță. A transformat Olaru. Arbitrii din camera VAR, Marcel Bîrsan și Cristina Trandafir, nu au intervenit. După meci, jucătorul FCSB-ului a comentat faza loviturii de la 11 metri și a afirmat că a existat un contact între el și jucătorul Farului.

”A fost o lovitură în careu, un contact, cred că sa și auzit. Nu știu dacă am decis eu meciul, cred că Olaru l-a decis pentru că a marcat. Nu știu să vă zic exact dacă a fost penalty. Eu pot doar să zic că a fost contact. Da, m-a lovit!

O partidă dificilă, nu am reușit să ne facem jocul, dar am reușit să câștigăm ca o echipă mare. Mă bucur că sunt apreciat pentru munca pe are o fac pe teren. E important să fiu și motivat, dar trebuie să stau cu picioarele pe pământ”, a declarat Adrian Șut, la finalul partidei Farul – FCSB.