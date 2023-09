Farul – FCSB, 21:45, live. Roș-albaștrii caută revanșa pe terenul pe care au pierdut titlul sezonul trecut

Farul și FCSB se întâlnesc în etapa a 9-a a Super Ligii pentru prima dată după ce echipa lui Gigi Becali a pierdut titlul sezonul trecut în favoarea trupei lui Gică Hagi. Patronul roș-albaștrilor a spus că este sigur de victoria formației sale, mai ales că ”marinarii” l-au pierdut pe Denis Alibec. Meciul este live pe playtech.ro.

FCSB este liderul campionatului cu 18 puncte, în timp ce Farul este pe locul 11, cu nouă puncte. Va fi primul duel direct dintre cele două formații, după cel din luna mai, atunci când echipa lui Gică Hagi s-a impus cu scorul de 3-2 și a devenit campioana României.

Gigi Becali este convins că echipa sa va obține victoria la Ovidiu, deoarece, susține el, Farul nu mai este echipa din sezonul trecut, atunci când formația pregătită de Gică Hagi câștiga titlul. De asemenea, el crede că plecarea lui Denis Alibec este o pierdere pentru ”marinari”. În ultima rundă, Farul a fost învinsă de FCU 1948 Craiova, scor 4-0.

”Nu e că subestimez Farul. Dacă spuneai și cu CFR?! Dar când spui vine meciul cu… eu spun bătaie! Nu știu cine e! Că e Farul, că e CFR, că e cutare, eu trebuie să-i bat! Asta dacă vreau să fiu numărul unu! Nu?! Vreau să fac ceva.

Bă, tată, așa a fost să fie! Dar nu mai e Farul aia de atunci! Nu mai este aia de atunci! Este, dar el știi care e treaba? A scos mult unt! Cât unt să aibă laptele? Că are și el unt. Scoți și dup-aia cât rămâne? Mai ales că nu mai e nici Alibec. Nu mai este Farul care a fost. Și nu că o subestimez pe Farul. Și cu Craiova când am jucat cu ei am zis că trebuie să batem”, a spus Gigi Becali îniante de duelul Farul – FCSB.