Cum a apărut Teodora Stoica pe Instagram: ‘Ești murdară pe tălpi’. Fata lui MM Stoica a reacționat imediat

Mulți îl cunosc deja pe celebrul MM Stoica, mâna dreaptă a latifundiarului Gigi Becali. De asemenea, în ultima vreme au apărut informații și despre Teodora Stoica, fiica lui MM, și ea lucrând la FCSB. Dar, recent, au apărut pe rețelele de socializare imagini din care putem afla cum a apărut Teodora Stoica pe Instagram, fiind aspru criticată de urmăritori.

Teodora Stoica, după ce a trecut cu bine de una din cele mai mari cumpene din viața ei, a devenit foarte activă pe rețelele de socializare, unde publică aproape zilnic tot felul de lucruri.

Nu cu mult timp în urmă, Teodora povestea în direct la Cătălin Măruță despre problemele grave de sănătate pe care le-a avut:

”Mi-a fost foarte teamă să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să dau putere unei boli. Făceam masaj cu masorul de la Steaua, care mi-a spus că am un nodul la gât.

Am făcut o puncție și când a venit rezultatul biopsiei am sărbătorit pentru că era benign. Eram convinsă că am rezolvat această problemă… Doar că el tot creștea! Medicii mi-au făcut o tiroidectomie totală (n.r. îndepărtarea totală a glandei tiroide) pentru că și-au dat seama că era malign.

În plus, aveam și metastaze la plămâni și la coloană, la un os… Nu plâng!”, și-a început povestirea fata oficialului de FCSB.