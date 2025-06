Cum a apărut Mirabela Dauer la audieri. Artista, chemată la DNA să dea explicații din pricina unui loc de veci

Mirabela Dauer, una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii românești, a fost chemată la DNA pentru a da explicații într-un dosar care vizează concesionarea unor locuri de veci în mod ilegal. Artista este menționată ca beneficiară a unei astfel de concesiuni, în ancheta care îl vizează pe generalul în rezervă Cătălin Zisu. Apariția ei la audieri a fost discretă, dar elegantă, în stilul care a consacrat-o.

Mirabela Dauer a venit la sediul DNA așa cum o cunosc românii: cochetă și atentă la fiecare detaliu. A purtat o pălărie de paie, ochelari de soare și o ținută sobră. Nu a zâmbit deloc în fața presei și a refuzat să dea declarații jurnaliștilor, păstrând o atitudine serioasă și rezervată.

A fost prima sa vizită într-un birou de anchetă, după cum avea să mărturisească ulterior într-un mesaj emoționant. Potrivit surselor Antena 3 CNN, artista a fost audiată în legătură cu un nou dosar penal în care generalul Cătălin Zisu este acuzat de corupție.

Anchetatorii suspectează că acesta ar fi concesionat locuri de veci din cimitirul militar Ghencea unor apropiați, deși aceștia nu aveau dreptul legal la ele.

Printre cei vizați de anchetă se numără și Mirabela Dauer, care susține că a primit concesiunea în mod legal și că nu a cerut niciodată un favor.

Artista a reacționat printr-un mesaj public, în care își exprimă dezamăgirea față de această situație și subliniază că nu a comis nicio ilegalitate:

”Mi-am dorit un loc de veci – nu ca să-mi aparțină mie, mi l-am dorit pentru ca cei ce m-au iubit să aibă unde să-mi lase o floare, să-mi aprindă o lumânare.

(…) Prin mărinimia generalului Zisu, am primit o concesiune plătită, nu cerşită. Am crezut că, odată cu ea, va veni și pacea. Dar în loc de recunoștință, am primit o citație.”