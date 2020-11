Cum a apărut Melania Trump la vot. Lumea a avut un șoc: a făcut o mare greșeală

Melania Trump a uimit pe toată lumea cu apariția sa la vot. Cum a ales să se îmbrace Prima Doamnă și ce detaliu a ieșit în evidență din ținuta ei? Soția lui Donald Trump a făcut o mare greșeală.

Melania Trump nu putea ca tocmai azi să nu fie vânată de toți ochii și atent privită de cei mai critici dintre americani și nu numai. Aceasta și-a făcut apariția la vot într-o ținută de 22.000 de dolari. Soția președintelui american a oferit o nouă lecție de stil și eleganță, dar a și pus laolaltă câteva piese superbe și dintre cele mai scumpe. Aceasta nu se dezminte de la aparițiile wow nici în ziua în care se decide noul președinte al Americii. În ziua votului, soția lui Donald Trump a purtat o rochie de 4.500 de dolari și o geantă Hermes în valoare de 17.000 de dolari. Fostul model e recunoscut pentru gusturile scumpe și pentru preferințele vestimentare sofisticate, lucru de la care nu s-a dezmințit nici marți, atunci când s-a prezentat la Florida la urne.

Din păcate, câțiva creatori imenși de modă americani și-au expus deja părerile extrem de transparent și au susținut că nu o vor îmbrăca pe aceasta. Mai exact, este vorba despre Tom Ford, Marc Jacobs și Sophie Theallet. Fostul model nu a plâns prea tare în pumni în urma deciziei designerilor, ci s-a îndreptat rapid către brand-urile europene. Soțul său luptă împotriva lui Joe Biden și speră să aibă din nou victoria de partea sa. Din păcate, pierde teren din cauza altor declarații extrem de controversate în privința coronavirusului.

Let’s be clear. This election won’t be over when Trump says it’s over. It will be over after every vote is counted. That includes mail-in ballots postmarked on Election Day, as well as military ballots. This is a democracy. Whether Trump likes it or not, we count every vote.

