Detaliul șocant observat de oameni la Melania Trump. Poza a creat isterie pe Twitter

Ce au observat oamenii pe contul de Twitter al Melaniei Trump? Pănă și Prima Doamnă a rămas contrariată. Care a fost detaliul apărut pe pagina sa oficială a rețelei de socializare?

O imagine a soților Trump a trezit suspiciuni în mediul online. Mai exact, e vorba despre cuplul prezidențial care se îmbarca pe Marine One. Gestul Primei Doamne a stârnit o adevărată frenezie pe rețelele de socializare, arată mirror.co.uk. Zvonurile arată că Melania Trump ar fi fost înlocuită cu o dublură. Imaginea cu cei doi urcând la bord a trezit semne de întrebare în rândul utilizatorilor de Twitter care au observat că ceva e schimbat la Melania, cei mai mulți susținând că nu e vorba despre soția președintelui Americii.

În imagine apare Melania urcând la bord prima, îmbrăcată cu o rochie neagră lungă și purtând ochelari de soare negri care îi ascundeau fața. Recentele poze cu aceasta au provocat nenumărate speculații că ar fi vorba despre o dublură. Zvonurile că Melania ar avea o înlocuitoare pentru câteva dintre evenimentele publice circulă deja de ani buni.

În 2019, americanii au atras atenția la o poză de-a cuplului de la un memorial pentru victimele tornadelor din Alabama unde cu toții susțineau că doamna Trump arată diferit.

Has someone checked on the “real” Melania? pic.twitter.com/9gqAqqt1L0

— Stephanie J. Block (@StephanieJBlock) October 25, 2020