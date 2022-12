Cum a apărut Loredana Groza la un concert. Cei prezenţi au crezut că nu văd bine. Decolteul artistei a arătat prea multe

Una din artistele de la noi care a reușit să se reinventeze de fiecare dată, este Loredana Groza. În ultimii ani, artista a reușit să-și surprindă fanii în diferite ipostaze, care mai de care, mai decoltate. Nici de data asta nu a făcut rabat la lipsa de material, când vine vorba de vestimentație. Recentele imagini, surprinse pe internet, au cam încins spiritele. Așa că azi, vorbim de cum a apărut Loredana Groza la un concert. Decolteul artistei a arătat prea multe!

Dacă la începutul carierei sale, Loredana Groza părea a fi o fată timidă, astăzi a lăsat de-o parte toate inhibițiile. La cei 52 de ani pe care-i are, își poartă vârsta cu nonconformism și ținute provocatoare. Cel puțin în ultimii ani, Loredana Groza a reușit să-și reinventeze imaginea de divă, mai ales prin vstimentația pe care a etalat-o în diferite ocazii.

Încă de la albumul său de debut, „Bună seara iubito!”, din 1988, Loredana a dat dovadă de maturitate artistică, deși aparent timidă. Sunt 34 de ani de la debutul discografic și 37 de la prima apariție, iar artista nu dă semne că ar vrea să se retragă din showbiz.

Cu concerte pline de glamour, muzică și ținute provocatoare, Loredana Groza își menține fanii în priză. Ca orice artist care își dorește performanță, inclusiv Loredana Groza a avut parte de sacrificii, făcute de-a lungul celor 37 de ani de carieră:

„Cu siguranță este o meserie foarte grea pentru femei și dacă vrei să fii în top trebuie să faci sacrificii. Premiile pe care le câștig sunt măgulitoare pentru cariera mea. După 36 de ani de când am câștigat premiul cel mare la Festivalul de la Mamaia, să rămân în topul publicului, este incredibil.

Nu aș fi crezut niciodată. Se pare că nu a fost întâmplătoare acea recunoaștere și că am încercat cu fiecare album, moment, fiecare apariție să fiu peste ce am fost și să nu-mi dezamăgesc fanii.

Este complicat, dar asta a fost motorul pentru mine. Indiferent de cât m-a costat. Uneori poate am fost bolnavă și am stat în perfuzii, dar a trebuit să filmez la un film în frig, am stat acolo.”, povestea artista la un moment dat.