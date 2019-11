A fugit din țară înainte de ‘89, a crezut că va da lovitura în SUA, dar s-a înșelat amarnic! Ce a ajuns să facă acolo Corina Chiriac pentru 75 de dolari pe seară

Corina Chiriac, viață ca un film. A fugit din țară înainte de ‘89, a crezut că va da lovitura în SUA, a stat în Argentina, Germania și Italia. A trăit o perioadă cu 75 de dolari pe seară, ce reprezentau bani pe atunci, dar toate cu ce preț? Ce făcea solista înainte de Revoluție?

Corina Chiriac (70 de ani) este cântăreață de muzică ușoară, compozitoare, textieră, realizatoare de emisiuni de televiziune și actriță. Un pachet complet, una dintre solistele de mare succes din muzica ușoară din anii ’70 până în prezent.

Multe premii, felicitări, apariții, dar și amintiri. Multe dintre ele se duc către perioada de dinainte de Revoluție, când solista avea 38 de ani și a decis să plece din România. Mai multe a povestit în emisiunea ”Mic dejun cu un campion”, realizată de Daniela Zeca-Buzura la TVR2.

„Nici eu nu mai credeam că o să vină vremea să mai cânt Ce mică e vacanţa mare. Faci câteodată paşi în viaţă şi nu ştii care sunt urmările, îţi asumi nişte riscuri, dar cred că poate, pe undeva, chiar aici s-ar putea să fie punctul interesant al zilei de mâine, că ţi-aduce ceva nou.(…) Am stat 5 ani în California, 7 luni în Argentina, 11 ani în Germania, vreo 8 luni în Italia… Nu consider că e de aruncat la gunoi tot ce s-a întâmplat pe plan profesional în epoca de dinainte de Revoluţia din 1989. Dar premiile le-am luat în străinătate, turneele le-am făcut în străinătate”, a povestit Corina Chiriac.

„Eu stăteam de un an de zile pe la prieteni până am găsit de lucru, până am început să câştig lunar – pentru că altfel eu câştigam sporadic, cântând pe ici, pe colo la comunităţile româneşti şi se plătea foarte prost. Adică, luam 75 de dolari pe seară, pe trei programe, la un restaurant românesc. Dar erau nişte bani, condiţii în care mă mutam din lună în lună la nişte prieteni… Emigrarea nu este un eveniment fericit în viaţa nimănui, doar dacă eşti vreun cercetător în domeniul biochimiei moleculare şi ai nevoie de un laborator cu toate dotările pe care nu le găseşti în Estul Europei, atunci merită să te duci”, a spus interpreta.