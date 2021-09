Cum a apărut Alexandra Stan după despărțirea de soțul ei. Ce detaliu au observat fanii instant

Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-au despărțit la scurt timp după ce s-au căsătorit, semn că flacăra iubirii dintre cei doi s-a stins repede. Informația i-a șocat pe fani, care nu se așteptau la o asemenea răsturnare de situație cu măritișul cântăreței din Constanța. Vestea că nu mai formează un cuplu a fost confirmată chiar de fostul soț, printr-un mesaj postat pe Instagram. Acum a venit rândul artistei să demonstreze că așa stau lucrurile.

Căsnicia Alexandrei Stan cu Emanuel Necatu a durat doar câteva luni, perioadă în care cei doi și-au dat seama că nu au niciun numitor comun. Așa că și-au spus adio. Deși niciunul nu a ieșit public să facă declarații în acest sens, gesturile lor confirmă cele mai negre bănuieli ale fanilor. Alexandra Stan și Emanuel Necatu nu mai formează un cuplu. Mesajul subtil postat de bărbat pe internet, precum și stergerea fotografiilor cu fosta soție sunt dovezi clare ale despărțirii celor doi.

Același lucru l-a făcut și artista din Constanța, care a șters fotografiile în care apărea alături de cel pe care îl considera sufletul ei pereche. Mai mult, Alexandra a renunțat și la verigheta de la deget pe care a purtat-o începând cu ziua nunții. Solista cu renume internațional a publicat recent câteva imagini, de altfel primele imagini după ce Emanuel Necatu a anunțat separarea prin mesajul cu subînțeles. În aceste fotografii, tânăra apare fără bijuteria la deget pe care trebuia să o poarte toată viața (Vezi GALERIA FOTO).

Vestea că Alexandra Stan s-a măritat a surprins pe toată lumea. Nimeni nu știa că vedeta ar fi într-o relație și că are planuri de nuntă. Cei doi s-au căsătorit în luna aprilie, în mare secret. Evenimentul a avut loc la Câmpulung Muscel, orașul natal al tânărului.

”A fost un eveniment foarte impresionat, a fost cea mai impresionată oficiere de căsătorie pe care am făcut-o de când sunt primar, și am făcut multe. Cred că am depășit de mult suta. M-am bucurat foarte mult că Alexandra a apelat la mine. Emanuel, soțul Alexandrei este câmpulungean, dar are domiciliul în București și m-a rugat foarte mult dacă pot să țin în secret acest lucru și eu știu să țin un secret și astăzi când am văzut că au publicat că s-au căsătorit am făcut și eu postarea. Această oficere a avut loc la sfârșitul lunii aprilie, a fost foarte impresionant cu lacrimi”, a dezvăluit Elena Lasconi, primarul care i-a cununat civil, la Antena Stars.