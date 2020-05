Cum a anunțat Alina Ceușan că este însărcinată. Imaginile postate de vedeta de la Asia Express

Alina Ceușan va deveni, pentru prima dată, mamă! Deși presa specula, de multă vreme că ar fi însărcinată, vedeta a dat, într-un final, vestea cea mare. După ce a postat o serie de fotografii cu bebelușul nenăscut, fanii i-au atribuit porecla „sexy graviduța“.

Alina Ceușan va deveni mama în câteva luni, și chiar dacă și-a dorit să păstreze tăcerea legată de sarcină, cineva a dat-o de gol. Vedeta de la Asia Express și Raul Tisha s-au căsătorit în vara anului trecut, iar acum, cei doi vor deveni părinți.

Frumoasa blondă este însărcinată în șase luni, moment în care a decis să dea vestea fanilor. Ea a postat un videoclip pe pagina de Instagram, în care sunt surprinse imagini din primele zile de sarcină, dar și primele imagini cu bebelușul, alături, bineînțeles, de cel ce-i va fi tată.

În aceste momente Alina Ceușan este în culmea fericirii, iar acest lucru se poate vede în privirile ei.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, astfel că, la scurt timp de la publicarea fotografiilor, viitoarea mămică a primit „un buchet“ de felicitări. Atât foștii colegi din competiția Asia Express, cât și simpli admiratori, au felicitat-o pe Alina.

„Doamne, cât am așteptat momentul ăsta! Cu lacrimi în ochi, vă felicit din toată inima! I’m so happy for you!“, este mesajul postat de Ioana Grama.

„Felicitări! Toate gândurile bune de la Fodori“; „Felicitări, frumoșilor! Alina, să ai o sarcină ușoară! Abia aștept să-l văd pe bebe“, sunt doar câteva dintre mesajele primite de vloggerița din Cluj.