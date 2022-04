Cum a ajutat-o pandemia pe Andra, de fapt. Cel mai probabil mulți români sunt în această situație

Andra a povestit ce a însemnat pentru ea pandemia de coronavirus. Fiind nevoită să stea mult timp în casă, ca toți românii de altfel, una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră și-a descoperit o nouă pasiune. Din cauza acesteia, dar și din cauza inactivității, cântăreața a luat și câteva kilograme în plus.

Andra a spus ce pasiune și-a descoperit în timpul pandemiei. Nu s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost lockdown-ul

Chiar dacă a arătat impecabil când a apărut în public, în perioada pandemiei, Andra s-a relaxat și a mâncat în voie în această perioadă, ceea ce nu s-ar fi întâmplat în vremuri normale.

Lockdown-ul a făcut-o pe artista să ajungă la 70 de kilograme. Cântăreața a povestit cum a reușit să ia în greutate, dar și ce nou hobby și-a descoperit în perioada cât a stat în casă din cauza virusului descoperit în China.

Ce a învățat Andra să facă în pandemie

„Viața mea acum e despre mâncare. În pandemie mi-am descoperit o latură de bucătar-șef. Fac dulciuri, gogoși, plăcinte, sarmale. Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mai mănânc, îmi place mâncarea”, a recunoscut Andra.

Când a hotărât Andra că e timpul pentru slăbit

Andra a dezvăluit și care a fost momentul în care a realizat că este timpul să slăbească. În plus, artista a dezvăluit și ce metodă de slăbit a început să folosească.

”M-a vizitat una dintre surorile mele exact înainte de 1 Decembrie, am văzut că a slăbit în momentul acela vreo șase-șapte kilograme și am zis că dacă ea poate și eu pot. Așa că de la 1 Decembrie m-am apucat să țin o dietă, vorba vine dietă, pentru că nu este vreun regim special. Practic am înjumătățit mâncare pe care o consumam într-o zi”, a mai spus îndrăgita cântăreață.

Lockdown-ul i-a oferit Andrei momentul de relaxare de care avea nevoie în carieră

Andra a recunoscut că noua pasiune, gătitul, a făcut-o să mănânce în voie, fără niciun fel de restricții. Cântăreața mai spune că ar fi meritat asta după ce timp de 20 de ani a fost ocupată cu cariera, timp în care nu a avut timp de mâncare.