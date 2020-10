Cum a ajuns un copil de 4 ani în cușca unui leu. Imaginea ireală a îngrozit tot internetul!

Această „iluzie optică” uimitoare arată un băiat care se apropie atât de mult de un leu la grădina zoologică încât pare că ar fi în incintă cu el. Noah Moore, în vârstă de patru ani, s-a îndrăgostit de Bailey, leul, în timpul unei călătorii la Colchester Zoo, în Essex, de săptămâna trecută.

Cum a ajuns un copil de 4 ani în cușca unui leu

Mama sa, Shanice, în vârstă de 28 de ani, făcea fotografii cu băiatul ei bucurându-se de o zi frumoasă. Shanice, care lucrează la spitalul Addenbrookes din Cambridge, a intenționat doar să-i facă o fotografie leului Bailey. Nu-și dădea seama că reflexia lui Noah era pe sticlă. Dar fotografia încadrată în mod inteligent face să pară că Noah se află în spatele geamului, cufundându-se în coama leului. Cuvintele „mâncăm carne” sunt, de asemenea, scrise pe sticlă – făcând fotografia și mai amuzantă.

Mama a spus: „Nu mi-a venit să cred când am văzut poza. „ Am împărtășit-o pe Facebook după ce am văzut-o și am cerut oamenilor să mă întrebe dacă am făcut vreun Photoshop pe ea. Dar sunt praf cu tehnologia – nici măcar nu cred că cu Photoshop aș fi putut face o treabă mai bună decât ceea ce am făcut. Tocmai mă uitam de pe iPhone-ul 7, încercând să obțin niște poze cu Noah privind la leu. Cei de la Grădina zoologică au spus că este destul de rar ca acel leu să vină chiar până la fereastră așa. A fost minunat.”

Și Shanice a spus că momentul a devenit foarte special din cauza reacției fiului ei autist când a văzut leul. Ea a spus: „Are autism sever, așa că nu a fost niciodată în conexiune cu niciunul dintre animale cu puținele ocazii în care am fost la grădina zoologică. „Dar cu această ocazie, a fost pentru prima dată când este cu adevărat conectat cu grădina zoologică.

„Se uita fix la leu și, pentru că avem o pisică de casă acasă, de fapt a spus„ kitty-kat ”- ceea ce a fost uimitor și foarte emoționant pentru mine”. „Cred că leul trebuie să fie noul său animal preferat”. Shanice a spus că acum și-a înrămat fotografia.

Ce este autismul

Autismul este o tulburare definită comportamental, care este caracterizată prin modificări calitative ale comunicării, interacțiunii și imaginației sociale, prin restrângerea ariei de intereseși, adesea prin manierism și comportări repetitive stereotipe. El are mai multe grade de afectare, ce se caracterizează prin manifestări de intensitate diferită. De menționat este că identificarea precoce a condiției va fi urmată de tratamentul și terapia adecvată pentru un parcurs optim spre recuperare.