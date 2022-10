Cum a ajuns Simona Halep victima șireteniei lui Patrick Mouratoglu. Dezvăluirile explozive ale omului care știe adevărul din spatele culiselor

Simona Halep trece printr-o perioadă extrem de dificilă a vieții sale, aflându-se în centrul unui scandal internațional de dopaj. În ciuda faptului că a dat asigurări cu privire la nevinovăția sa, campioana va trebui să vină cu dovezi clare prin care să demonstreze acest lucru. Pentru moment, lupul cel rău în această poveste ar părea să fie chiar antrenorul său, Patrick Mouratoglu, mai ales că anumite declarații din interior confirmă această ipoteză.

Loviturile dure au venit rând pe rând pentru Simona Halep, iar cea mai grea pare de departe cea privind acuzațiile legate de dopaj, după ce Agenția Internațională de Integritate a tenisului a suspendat-o temporar pe campioana noastră. Din păcate, Simona Halep a fost testată pozitiv la US Open 2022, după ce ar fi consumat medicamentul Roxadustat, recomandat împotriva anemiei.

După rezultatul pozitiv al testelor, au apărut valuri de declarații venite din toate părțile, însă cele mai multe dintre ele susțin nevinovăția Simonei Halep, însă îl acuză pe antrenorul acesteia, care ar fi avut o legătură cu acest eveniment nefericit.

Două dintre numele cu mare greutate în lumea tenisului sunt cele ale președintelui Federației Române de Tenis, George Cosac, și Florin Segărceanu, fostul antrenor al Simonei, care au arătat cu degetul fără rețineri spre antrenorul francez al Simonei, care a depus eforturi constante pentru a o îndepărta pe tenismenă de tot staff-ul care a susținut-o de-a lungul timpului. Mai mult, aceștia au susținut că Roxadustat, substanța găsită în organismul Simonei, nu se găsește în România, ceea ce înseamnă că influențele vin sigur din altă țară.

De asemenea, Simona Halep a fost chemată constant la Academia Mouratoglu a antrenorului, din Franța, acolo unde s-a antrenat intensiv pentru competițiile la care a concurat sau urmează să participe.

În ciuda declarațiilor sportivilor, potrivit cărora Simona Hale par fi luat pastilele la recomandarea lui Patrick Mouratoglu, Dana Safta, medicul ORL-ist la care Simona Halep apela de fiecare dată cu mare încredere, susține că tenismena nu ar fi acceptat să ia această substanță cu bună știință.

„Pe Simona o cunosc de ceva ani. Legătura noastră a fost medic-pacient în urmă cu 8-9 ani și de aici s-a construit o prietenie, o relație de suflet și o consiliere medicală pe care, bineînțeles, că am făcut-o pentru că ea a avut încredere în mine, iar eu am fost corectă în ceea ce trebuia să fac pentru ea din punct de vedere medical. Cu siguranță, eu nu pot să accept nicio clipă ideea că Simona, cu bună știință, a înghițit Roxadustat. Nu e posibil!“, a declarat medicul Dana Safta, la Antena 3 CNN.

În continuare, Dana Safta a dezvăluit cele două pastile pe care Simona Halep le ia constant și refuză categoric ideea ca Simona să fi luat Roxadustat voluntar. Aceasta a mai dezvăluit faptul că tenismena a avut întotdeauna grijă de sănătatea sa, fiind mereu extrem de precaută cu medicamentele consumate, urmărind strict lista de la Antidoping.

„Am acceptul Simonei să vă dezvălui că ea lua, zilnic, Euthyrox 50mcg și o pastilă anticoncepțională. Intervenția la nas a decurs minunat (n.r. – în septembrie), dacă ar fi luat Roxadustat avea pericol de tromboză. Ea are mare grijă de corpul ei și, de fiecare dată, și când avea o prescripție într-o banală viroză, judecam prescripția ei în funcție de ce era permis pe lista de la Antidoping“.

Cu privire la faptul că Simona ar fi primit această substanță din partea staff-lui, medicul consideră că nu ar fi existat motive raționale pentru care echipa sportivei să dorească să-i creeze probleme, ci dimpotrivă.

„Exclus, pentru că echipa are tot interesul să o ajute, nu s-o împiedice, nu să o distrugă. Deci, această ipoteză eu n-am să pot să o accept niciodată. Am cunoscut această echipă“, a adăugat Dana Safta.