Cum a ajuns să arate socrul Iuliei Vântur. Salim Khan are 85 de ani. FOTO

Cum arată acum Salim Khan? Fanii s-au mirat de socrul Iuliei Vântur

Cel mai recent proiect al lui Salman Khan a fost bine primit de un număr mare de fani, dar a primit o recenzie sub medie de la o altă parte dintre ei.

Salim Khan a spus că nu crede că filmul este minunat, aducând aminte de Dabangg 3, în care a avut mai mare încredere că va atinge succesul.

El a mai spus că totul este o afacere și că filmul este dator să câștige bani, iar producătorii să plătească oamenii. Conform standardelor amintite, Radhe va fi avantajos pentru părțile interesate.

Bărbatul și-a adus din nou aminte de Zanjeer care a schimbat jocul în industrie, dar scriitorii au încetat să se inspire din literatura urdu și hindi.

De asemenea, socrul Iuliei Vântur a mai mărturisit că majoritatea scriitorilor abordează subiecte despre Occident într-o formă indianizată și asta nu aduce un proiect bun pentru cinema.

Fanii celebrului actor au fost surprinși să-i vadă părerea reală despre proiectul nou al fiului și să îl vadă și pe el în prim-plan în discuție.

Film

1988 Biwi Ho To Aisi Vicky Bhandari

1989 Maine Pyar Kiya Prem Choudhary Filmfare Award for Best Male Debut

Nominated—Filmfare Award for Best Actor

1990 Baaghi Saajan Sood

1991 Sanam Bewafa Salman Khan

Patthar Ke Phool Suraj Verma

Kurbaan Akash

Saajan Akash Varma

Love Prithvi

1992 Suryavanshi Suryavanshi Vikram Singh/Vicky[b]

Jaagruti Jugnu

Nishchaiy Vasudev Gujrat/Rohan Yadav

Ek Ladka Ek Ladki Raja

1993 Chandra Mukhi Raja Rai

‘Este un film cu un mesaj foarte puternic’

După o perioadă în care nu prea au avut activitate profesională, Salman Khan și Iulia Vântur se bucură de noi proiecte. Cei doi au mărturisit că pandemia a adus avantaje, dar și dezavantaje. Din păcate, amorezii au fost recent despărțiți pe platourile de filmare.