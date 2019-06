Cum a ajuns să arate Mioara Roman, după problemele de sănătate. Imaginea surprinsă azi

Mioara Roman, fosta soție a ex-premierului Petre Roman, a trecut, recent, prin momente grele. Vestita profesoară de arabă a ajuns la spitalul Floreasca din Capitală la începutul lunii iunie, din cauza unor complicații apărute în urma unor afecțiuni de care suferă de mulți ani.

Cum arată Mioara Roman, după problemele de sănătate

La acea vreme, Oana Roman povestea, pentru viva.ro, că mama sa se simte bine, cu toate că are de luat un pumn de medicamente. De asemenea, vedeta a mai povestit și că nu are o afecțiune anume gravă, dar dat fiind că are ”un început de diabet, și un pic la tiroidă, și un pic la aia și la aia”, lucrurile se complică. De altfel, nu este prima dată când Mioara Roman este nevoită să ajungă de urgență la spital. ”Și trebuie să ia destule pastile, dar altfel este ok. Merg în vizită la ea, vine în vizită la noi destul de des. Este ok. A trebuit să se mute iar. Îți imaginezi ce înseamnă pentru un om la 78 de ani să se mute din nou. A fost o traumă, încă o traumă nemeritată de altfel”, declara Oana Roman la începutul lunii iunie.

Anul precedent, fosta soție a prim-ministrului României a fost internată timp de trei zile din cauza unor probleme la picioare. În acel moment, Mioara Roman declara, pentru click.ro, că are 78 de ani, așa că este normal ”că o supără picioarele” și că, mai mult, are un pic din toate.

Cert este că fiicele sale se ocupă de buna dispoziție a mamei lor, iar dovadă stau fotografiile surprinse cu ea și nepoții la cafea. Chiar miercuri Catinca Roman s-a hotărât să o scoată la terasă pe mama sa, ieșire la care a spus ”da” și fiica ei, Calina Nicole. Cele trei au ieșit ca fetele și s-au bucurat de vremea plăcută de afară. Bucuroși că o parte din femeile familiei Roman s-au reunit au fost și fanii. Mai mult, aceștia i-au urat toate cele bune în josul fotografiei postate de Catinca.