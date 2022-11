Cum a ajuns Rică Răducanu să fie actor. A fost coleg de scenă cu Jean Constantin, Gheorghe Dinică sau Stela Popescu: „Umpleam stadioanele!”

Fără îndoială, Rică Răducanu este unul dintre cei mai cunoscuți foști fotbaliști ai României. Puțină lume știe, însă, că fostul mare rapidist a fost și actor. A urcat pe scenă alături de marii artiști Stela Popescu, Jean Constantin sau Gheorghe Dinică. Cum a devenit fostul sportiv unul dintre favoriții scenei.

Cu toții știm că Rică Răducanu a fost unul dintre cei mai mari portari ai fotbalului românesc. Cu toate acestea, fostul mare rapidist, eroul celor din tribunele alb-vișinii, și-a încercat norocul și în cinematografie.

Rică Răducanu a jucat în filmul „Totul pentru fotbal“, în regia lui Andrei Blaier, peliculă ce a avut premiera în data de 18 decembrie 1978. Vedeta a dezvăluit că rolul i-a venit mănușă, distrându-se pe cinste la filmări cu unii dintre cei mai mari actori ai României, care i-au fost colegi de scene.

„Tăticu’, a fost uşor rolişorul, m-am jucat chiar pe mine. Am avut actori mari la film. Sebastian Papaiani, Jean Constantin, Gheorghe Dinică, Nicu Constantin. Am rămas prieten cu mulţi artişti. După ce m-am lăsat de fotbal, am fost angajat la teatru, la «Tănase».

Şase luni am mers prin toată ţara, cu spectacolele. Îţi dai seama, tată, Stela Popescu făcea pe arbitrul, iar eu jucam cu Bibanu’ (n.r. – Dem Rădulescu) şi cu nea Fănică (n.r. – Ştefan Bănică). Umpleam stadioanele! Aveam replici şi cu Nae Lăzărescu,“, a declarat Rică Răducanu, potrivit celor de la Adevărul.