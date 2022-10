Adevărul despre sănătatea lui Rică Răducanu. Ce probleme a avut: „Ajungeam ca Florin Piersic” (exclusiv)

În ultima perioadă s-a tot vorbit despre problemele cu care se confruntă unul dintre cei mai iubiți foști fotbaliști români ai tuturor timpurilor. Jurnaliștii redacției Impact – Playtech.ro au aflat, în exclusivitate, care este adevărul despre sănătatea lui Rică Răducanu. De ce s-a comparat cu Florin Piersic.

Rică Răducanu a fost, este și va rămâne unul dintre cei mai iubiți fotbaliști români ai tuturor timpurilor. A avut o carieră fabuloasă, naționala din care a făcut parte ajungând la Campionatul Mondial din 1970 din Mexic.

Astăzi, la cei 76 de ani împliniți, nu a fost ferit de problemele de sănătate. Într-un interviu oferit în exclusivitate jurnaliștilor redacției Impact – Playtech.ro, fostul sportiv ne-a mărturisit cum se simte în acest moment.

„Nu am decât o singură problemă de sănătate, mă dor picioarele. Acum, spre exemplu, când vorbesc cu tine la telefon, sunt cu nevasta în curte și ne bucurăm împreună de viață și de ziua asta frumoasă de toamnă. Nu am fost internat în ultima vreme și nu am probleme cu apneea, cum s-a scris. Am depășit acea perioadă”, a ținut Rică Răducanu să explice pentru impact.ro care e starea sa de fapt. El spune că nu mai are nevoie de ceva timp de aparatul de oxigen care l-a însoțit uneori nopțile pentru a putea avea parte de un somn odihnitor.