Cum a ajuns Ozana Barabancea jurat la „Te cunosc de undeva” și cu ce vedete de top s-a întrecut la casting EXCLUSIV VIDEO

Solista Ozana Barabancea și-a început cariera în televiziune dintr-o întâmplare fericită. Artista a intrat în colimatorul Augustei Lazarov. Producătoarea, soția celebrului Valeriu Lazarov, a demarat, în urmă cu mulți ani, show-ul transformărilor de la Antena 1. Pe vremea când emisiunea era doar în stadiu de proiect, producătoarea a remarcat-o pe Ozana într-un spectacol. I s-a părut potrivită pentru rolul de jurat în noua producție. Ca toate vedetele care fac parte din emisiunea „Te cunosc de undeva”, atât jurați, cât și prezentatori, și artista a trecut printr-un casting riguros.

Ozana Barabancea este un artist profesionist care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vedeta se bucură de celebritate și de respect, iar rolul de jurat la „Te cunosc de undeva” i-a adus un capital de simpatie în rândul publicului telespectator.

Vedeta Antenei 1 își amintește că la casting lucrurile au mers impecabil. Ea și-a făcut treaba fără să facă vreun efort special pentru a convinge oamenii implicați atunci în proiect.

La acea întâlnire hotărâtoare pentru joburile de jurați și prezentatori TV au mers și alte vedete. Se prezentau vedete, precum Ilinca Vandici și Maria Buză, dar care nu au trecut probele.

Ilinca Vandici s-a îndreptat ulterior spre Kanal D, unde prezintă emisiunea „Bravo, ai stil”. Maria Buză s-a regăsit, de-a lungul celor 18 sezoane de „Te cunosc de undeva”, printre concurenți.

„La casting am fost cu Temișan, cu Andreea, cu Maria Buză și cu Aradits, am făcut așa o probă de jurizare. Era Seleși prezentator cu Ilinca Vandici și am jurizat foarte haios și le-a plăcut de mine. Acum nu mai merg la castinguri.

Îmi permit să nu mai merg la castinguri, acesta este un casting fericit. Cred că ne-au luat pentru că suntem tipologii diferite, dar totuși psihologic dăm bine împreună. Nu mai am ce să mai demonstrez.

Am emoții când dirijez, când îmi văd copiii, dar alte lucruri nu mă mai impresionează. Asta nu înseamnă că nu eman emoție și nu eman bucurie și nu sunt plină de spirit, am ce să ofer”, a povestit, pentru Playtech.ro, Ozana Barabancea.