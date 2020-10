Cum a ajuns o tânără în mașina de spălat. Pompierilor nu le-a venit să creadă

După ce a rămas blocată în maşina de spălat rufe, o tânără a devenit celebră în întreaga lume. Pompierii care au ajuns la faţa locului pentru a o salva pe tânără au rămas fără cuvinte. Cum s-a întâmplat totul, de fapt?!

Dacă de obicei animalele de companie ajung în maşina de spălat rufe, iată că se poate întâmpla şi unui adult. Cazul unei studente din Marea Britanie blocată în aparat face înconjurul lumii. Totul s-a petrecut după ce autorităţile britanice au anunţat noile restricţii cu privire la pandemia de coronavirus, printre care şi interzicerea vizitelor. Supărate că nu mai pot petrece cu alţi prieteni, Lydia şi Rosie au decis să consume nişte alcool, fără să ştie că ceea ce avea să urmeze va deveni viral.

Ameţită de alcool, Rosie i-a promis colegei sale că, dacă se îmbată şi ea, se va băga în maşina de spălat. Zis şi făcut!

“Mi-a spus să intru și, ce să fac, am intrat. M-am ţinut de cuvânt. Iniţial, am zis că nu încap, dar am găsit o variantă de a-mi îndoi picioarele şi am reuşit. Când am vrut să ies, am realizat că am făcut o mare prostie”, a povestit studentă, conform Metro.co.uk.