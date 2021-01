Cum a ajuns Lidia Buble să facă foamea, chiar de sărbători. S-a rugat și la Dumnezeu

Lidia Buble nu o duce bine deloc, conform ultimelor informații de la ea. Deși arată bine, solista insistă să țină o dietă draconică ce o lasă să facă foamea și să poftească îndelung la mâncărurile pe care unii le adoră.

Lidia Buble se înfometează de sărbători

Am depășit sărbătorile de iarnă, dar frigiderele românilor sunt pline de mâncăruri care mai de care mai speciale care au rămas de la mesele lungi. Deși mulți dintre noi tragem să termine preparatele pe care abia le-am așteptat odată cu venirea sezonului rece, Lidia Buble face foamea.

Fanii artistei nu înțeleg de ce ar fi nevoie de o asemenea strictețe în ceea ce privește stilul alimentar al acesteia pentru că arată bine. Ba chiar nu de puține ori a fost criticată că este prea slabă, dar asta se pare că e preferința solistei. Pentru a avea un trup perfect chiar și de sărbători vedeta s-a dat la o parte de la masă și a făcut sacrificii bune pentru a putea să arate așa cum se simte bine.

”Eu de Sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne. Mănânc doar foarte rar, dar foarte rar, de două ori pe an maximum, în rest mănânc doar pește. Așa că eu, de Sărbători, am cam făcut foamea. În afară de portocale, mandarine și câteva dulciuri, și, într-o zi, am mâncat un fel de paste”, a explicat Lidia Buble fanilor săi pe Instagram.

„Nu am mâncat nimic în această perioadă”

Lidia adoarme cu gândul la masa de dimineață și abia așteaptă micul dejun care să o satisfacă. „Nu am mâncat nimic în această perioadă. Sunt singura nebună, care când vine seara, se gândește ”Doamne, să vină mâine, să pot să mănânc din nou, micul dejun”. Sper că nu sunt singura…”, a mai spus cântăreața.