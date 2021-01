Ce a pățit Lidia Buble de sărbători, chiar la părinți acasă. Artista a povestit tot, în miezul nopții

De când a adoptat un stil de viață sănătos, Lidia Buble s-a hotărât să renunțe și la carne, pe alocuri, însă, excepție de la regulă făcând momentele când gătesc mama sau sora sa un fel preferat ei ce conține această proteină. Astfel, de sărbători, când porcul este bine împărțit pentru a se face din el caltaboși, friptură și cârnați, cântăreața a rămas pe dinafară, familia ei pregătind bucate tradiționale. „Nu am mâncat aproape nimic. Am făcut foamea de sărbători”, s-a destăinut artista fanilor din mediul online.

Lidia Buble nu a avut somn de cu seară, așa că și-a deschis Instagramul și a cerut fanilor recomandări de filme și seriale pentru a le viziona. Din subiect în subiect, cântăreața a trecut la unul serios pentru ea, cel puțin la acea oră: mâncarea. Vedeta a povestit că gândul cu care se va culca și se va trezi dis-de-dimineață este acela de a înfuleca ceva, de unde și semnele de întrebare ale admiratorilor ei.

Cu toții s-au întrebat cum se mai poate gândi la alimente, în special acum, când sărbătorile de iarnă abia au trecut, iar excesele au fost la ele acasă pentru mulți români. Drept urmare, Lidia le-a explicat curioșilor că masa pregătită de părinții ei de Crăciun a conținut mâncăruri tradiționale specifice acestei perioade, așa că nu a avut de ce profita.

„Sunt singura nebună care în fiecare seară când se culcă se gândește că abia așteaptă să vină a doua zi ca să mănânce din nou? Spuneți-mi că nu sunt singura, vă rog?”, a spus Lidia Buble într-un filmuleț postat pe Instagram.

„Vreau să ne înțelegem o singură chestie, pentru că am primit foarte multe mesaje care îmi spuneau că sunt singura nebună care, după toate mesele astea copioase de sărbători, încă se mai gândește la mâncare. Păi, eu de sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne.

Mănânc foarte, foarte rar și asta se întâmplă cam de două ori pe an, să mănânc șnițel făcut de mama mea sau de soră-mea, Dia. În rest, mănânc doar pește, salată și alte cele, așa că eu am cam făcut foamea de sărbători. În afară de portocale, clementine, mandarine și câteva dulciuri sau paste, nu am mâncat aproape nimic, drept urmare eu încă mă gândesc la mâncare”, a lămurit aceasta.